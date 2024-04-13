Birleşik Krallık’ta 16 yaş altı çocuklara telefon satışı yasaklanabilir

Geçtiğimiz aylarda Birleşik Krallık hükümeti, ebeveynler ile gerçekleştirmiş olduğu bir ankette çocuk ve gençlerin akıllı telefon kullanmasıyla alakalı birtakım sorular yöneltti. Yerel okullarda telefon kullanımına ilişkin yeni yönergeler yayınlayan hükümet, bu konuda önemli tedbirler almaya hazırlanıyor.

Toplamda 2 bin 496 kişinin katılım sağladığı ankette ebeveynlerin yüzde 80’i akıllı telefonların çocukları olumsuz yönde etkilediğini savundu. Ayrıca ebeveynlerin yüzde 58’i akıllı telefonların çocuklar için yasaklanması gerektiğini ifade etti. Ortaya çıkan son bilgilere göre İngiliz bakanlar bu konuda tedbirler almak üzere kolları sıvayarak harekete geçti.

İngiliz bakanların yasa çalışmalarına başladığı iddia ediliyor

Geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık’ta akranları tarafından vahşi bir şekilde öldürülen 16 yaşındaki Briana’nın annesi Esther Gay, BBC’ye verdiği demeçte, akıllı telefonların yalnızca 16 yaşından büyük bireylere satılmasına izin verecek ve çocukların telefon erişimini sınırlandıracak yeni bir yasa çıkarılmasını talep etmişti.

The Guardian’ın haberine göre ise İngiliz bakanlar bununla ilgili çalışmalara başladı. Şimdilik bu konuda hükümetten gelen resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak iddialara göre hükümet çok yakında yürürlüğe gireceği öne sürülen bir yasayla beraber 16 yaşından küçüklere akıllı telefon satışını yasaklamayı planlıyor.

Yeni yasa fikri tartışmalara sebep oldu

Birleşik Krallık’ta 16 yaşından küçüklere telefon satışını yasaklayacak yeni yasa fikri şimdiden ülkede tartışmaya sebep oldu. Parlamentodan bir kısım muhafazakar bu fikre karşı çıkarak, ortaya atılan savunmanın alakasız olduğunu öne sürdü. Bu konuda gençlere müdahale etmenin bir hükümet görevi olmadığını dile getirdi.

Ebeveynlerin zaten şu anda çocuklarını tehlikeli internet siteleri ve uygulamalardan uzak tutabilecek kısıtlamalara sahip oldukları ifade edildi. Bu noktada “ebeveyn kontrolü” hizmetlerinden yararlanılabileceği belirtildi. Bununla alakalı olarak ebeveynleri daha fazla bilinçlendirmeyi planladıklarını aktardı. Sadece aşırı senaryolarda hükümet çeşitli tedbirler alabileceğini dile getirdi.

“Spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz. Çеvrіmіçі Güvеnlіk Yаѕаѕı’nın dа göѕtеrdіğі gіbі, Віrlеşіk Кrаllık’ı çосuklаr іçіn еn güvеnlі çеvrіmіçі уеr hаlіnе gеtіrmе kоnuѕundаkі kаrаrlılığımız ѕаrѕılmаzdır.”

Birleşik Krallık’ta çocuklara akıllı telefon satışının yasaklanması tartışılırken; halihazırda bu tür kısıtlamalara sahip Avrupa ülkelerinin bulunduğunu belirtmekte yarar var. Fransa, İspanya ve İsveç’te sırasıyla 13, 14 ve 15 yaşlarındaki çocuklara telefon satışının yasak olduğu biliniyor. Bu ülkelerde yalnızca ebeveyn izniyle çocuklara telefon satışı gerçekleştiriliyor.