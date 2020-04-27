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LinkedIn CEO’sundan Evden Çalışanlara Tavsiyeler

"Kendimize 'gerçek bir zaman' ayırarak bunun üstesinden gelmeliyiz."

Barış Mancar
Görsel: D Lasica / Flickr

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını çalışma anlayışını sorgulatmaya başladı. İş verenler COVID-19 gibi bir kriz döneminde operasyonlarını uzaktan nasıl yürütecekleri konusunda çeşitli araştırmalar yaparken; çalışanlar da evde çalışmanın olumlu ve olumsuz yanlarını sorgulamaya başladılar.

Profesyonel iş ağı LinkedIn‘in CEO’su Jeff Weiner da tam olarak bu konuda bazı öneriler veriyor. Weiner, dönüşüme uğrayan iletişim ve çalışma yöntemlerini ele alarak evden çalışma konusunda şu tavsiyelerde bulunuyor:

Linkedİn CEO’su Jeff Weiner’in paylaşımı

“Evden çalışırken aslında programımızda hiçbir boşluk / ara olmuyor. Yaptığımız görüntülü görüşmeler (toplantılar) arasında kalan boş zamanlar ise genellikle çocuklarımıza ya da ihtiyaç sahibi yakınlarımıza bakmak, günlük ev işleriyle uğraşmak veya sürekli bir işten diğerine atlamak gibi sayısız uğraşlar ile geçiyor. Fiziksel ve ekonomik durumların belirsizliği bu durumu daha da kötüleştiriyor. Ancak nefes almak, egzersiz yapmak veya kafanızı rahatlacak aktiviteler için ‘gerçek anlamda bir zaman’ yaratmanız gerekiyor. Bundan sadece siz değil, aynı zamanda çevrenizdekiler de fayda sağlayacaktır.”

Değişim ve dönüşümün sürekliliğini düşündüğümüzde; salgın dönemi bittiğinde dahi, hemen hemen her şirketin ve her çalışanın evden çalışma yöntemine bir şekilde adapte olmak zorunda kalacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla Weiner’ın da dediği gibi evden çalışmaya adapte olmak oldukça zor olsa da, özellikle sebep olduğu psikolojik sorunları azaltmak adına planlı bir şekilde kendimize vakit ayırarak bunun üstesinden gelmek gerekiyor.

KAYNAKLinkedIn (Jeff Weiner)

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