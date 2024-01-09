Kompakt oyun bilgisayarı ASUS ROG NUC tanıtıldı

Tayvan merkezli teknoloji devi ASUS, yeni kompakt bilgisayarıyla karşımıza çıktı. Şirketin bir süredir merakla beklenen yeni mini bilgisayarı ASUS ROG NUC tanıtıldı. Heyecan veren model, CES 2024 etkinliğinde duyuruldu. Intel tarafından geliştirilen NUC serisinin pazardaki boşluğunu doldurması beklenen cihaz, oyun odaklı yüksek bir performansa ev sahipliği yapıyor.

Mini oyuncu bilgisayarı şık bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Etkileyici bir görünüme sahip olan modelde RGB aydınlatma desteği yer alıyor. Etkileyici bir donanımla gelen model, şimdiden ilgi odağı haline gelmeyi başardı.

ASUS ROG NUC özellikleri

16 hibrit çekirdeğe sahip Intel Core Ultra 9 185H işlemciyi kalbinde taşıyan ASUS ROG NUC, maksimum 5.1 Ghz frekans ve yapay zeka (AI) özelliklerine yönelik NPU yeteneklerini bir araya getiriyor. DDR5-5600 RAM’e sahip olacak cihazın henüz maalesef RAM miktarı tam olarak açıklanmadı. Tahminlere göre 16 GB RAM’le gelecek model, GeForce RTX 4070 grafik kartı sunuyor.

Intel Core Ultra 7 ve GeForce RTX 4060 versiyonlarına sahip bir sürümü daha olması beklenen cihaz, gelişmiş bir soğutma sistemine ev sahipliği yapıyor. Şirket mümkün olan en küçük alanda en yüksek performansı oyunseverlerle buluşturmak adına etkileyici bir deneyim sunuyor.

ASUS ROG NUC modelinin bağlantı özellikleri arasında HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 / USB4 Type-C, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 ve Intel Killer WiFi 6E AX1690i yer alıyor. Açıklanan bilgilere göre cihaz Windows 11 işletim sisteminin yanı sıra Linux ile de uyumlu çalışıyor. Şirketin cihazla alakalı yapmış olduğu açıklama şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“ROG NUC, ASUS’un yenilikçiliğe ve oyun mükemmelliğine olan bağlılığının bir örneği olup, sağlam bir oyun NUC serisine zemin hazırlıyor. Ultra küçük tasarımı, olağanüstü performansı ve alet gerektirmeyen entegrasyonuyla NUC oyunlarında yeni bir çağın habercisi oluyor ve oyunculara nasıl, nerede ve hangi tarzda oyun oynamak istediklerini seçme yetkisi veriyor. ROG NUC ile ROG, oyun mükemmelliğinde yeni bir çağ açıyor.”

Şimdilik ne yazık ki şirket, ASUS ROG NUC mini PC modelinin satış fiyatını açıklamadı. Öte yandan cihazın çıkış tarihi de henüz maalesef belli değil. CES 2024 etkinliğinde duyurulan ürün, muhtemelen ilerleyen haftalarda resmi bir açıklamayla yeniden karşımıza çıkacak.