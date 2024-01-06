ASUS ROG NUC serisi için geri sayım başladı

Her yıl düzenli olarak Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’ta gerçekleşen CES etkinliğinin bu yılki ayağı için geri sayım başladı. Merakla beklenen organizasyonda pek çok teknoloji devi boy gösterecek. Birçok markanın ilgi çekici yeni ürün ve hizmetlerini sergileyeceği etkinlik, 9-11 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinliğin öne çıkan markalarından bir ide ASUS olacak.

Heyecanla beklenen CES 2024 etkinliğinde yer alacağını doğrulayan ASUS, yavaş yavaş etkinlikte duyuracağı ürünler hakkında ipuçları vermeye de devam ediyor. Şirketin X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, ilk ROG NUC serisinin CES’te resmi olarak tanıtılacağı aktarılıyor. Şirket cihazla ilgili önemli bazı detaylar sunmayı da ihmal etmiyor. İşte ayrıntılar…

ASUS ROG NUC serisi CES 2024’te tanıtılacak

ASUS yeni cihazını resmen duyurmadan önce birçok söylenti gündeme gelmişti. Mini PC serisini Intel’den devralan şirket, ROG NUC ile ilgili şunları açıkladı:

“Oyuncuseverler, CES 2024’te bir oyun devrimine hazır olun. Dünyanın ilk ROG NUC’unu ortaya çıkarmak üzereyiz! Stil sahibi bir şekilde fethetmek ve oyun tarzınızda devrim yaratmak için nihai özgürlüğü benimseyin. Takvimlerinize işaretleyin ve 8 Ocak’taki etkinlikte bize katılın.”

Gamers, get ready for a gaming revolution at #CES2024ROG!🔥We are about to unveil the world's first #ROG #NUC! Embrace the ultimate freedom to conquer in style and revolutionize the way you game. 🚀📆Mark your calendar & join us for the event on Jan 8th! https://t.co/CHb4tVS4XS pic.twitter.com/eRAWjZkc2X — ROG Global (@ASUS_ROG) January 4, 2024

Ultra kompakt bir forma sahip olacak ASUS ROG NUC modeli bunun yanı sıra verimli bir seçenek olarak da öne çıkacak. Küçük yapısına rağmen oyunlarda etkileyici bir performansa kapı aralayacak ürün, tasarım olarak NUC 12 Enthusiast ile oldukça benzer bir görünüm içeriyor.

ASUS ROG NUC, Intel NUC 12 Enthusiast’ın mirasını devralıyor

Intel şirketinin NUC 12 Enthusiast serisi cihazlarını üretmeyi bırakmasıyla birlikte küçük forma sahip masaüstü PC segmentinde büyük bir boşluk meydana geldi. Fakat ASUS’un bu alana girişi, pazardaki rekabeti daha da artıracak gibi görünüyor. Şirketin dikkat çekici hamlesi, Intel NUC 12 Enthusiast serisinin yerini alarak oyun ve yaratıcılık odaklı deneyim için üst düzey bir performans sağlayacak.

İlk defa CES 2024 etkinliğinde duyurulacak ROG NUC serisi için geri sayım başlarken, merkala beklenen ürünün Türkiye pazarında da raflara geleceği tahmin ediliyor. Küçük formlu kompakt masaüstü PC’lere ülkemizde azımsanamayacak bir talep olduğu bilinirken, ASUS’un bu oyuncu kitlesine hitap edeceği belirtiliyor.