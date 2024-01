ASUS ROG NUC serisi için geri sayım başladı

Her yıl düzenli olarak Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’ta gerçekleşen CES etkinliğinin bu yılki ayağı için geri sayım başladı. Merakla beklenen organizasyonda pek çok teknoloji devi boy gösterecek. Birçok markanın ilgi çekici yeni ürün ve hizmetlerini sergileyeceği etkinlik, 9-11 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinliğin öne çıkan markalarından bir ide ASUS olacak.

Heyecanla beklenen CES 2024 etkinliğinde yer alacağını doğrulayan ASUS, yavaş yavaş etkinlikte duyuracağı ürünler hakkında ipuçları vermeye de devam ediyor. Şirketin X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, ilk ROG NUC serisinin CES’te resmi olarak tanıtılacağı aktarılıyor. Şirket cihazla ilgili önemli bazı detaylar sunmayı da ihmal etmiyor. İşte ayrıntılar…

ASUS yeni cihazını resmen duyurmadan önce birçok söylenti gündeme gelmişti. Mini PC serisini Intel’den devralan şirket, ROG NUC ile ilgili şunları açıkladı:

Gamers, get ready for a gaming revolution at #CES2024ROG!🔥We are about to unveil the world's first #ROG #NUC! Embrace the ultimate freedom to conquer in style and revolutionize the way you game. 🚀📆Mark your calendar & join us for the event on Jan 8th! https://t.co/CHb4tVS4XS pic.twitter.com/eRAWjZkc2X

— ROG Global (@ASUS_ROG) January 4, 2024