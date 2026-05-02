Apple, Mac mini’nin en uygun fiyatlı sürümünü satıştan kaldırdı

Apple, 37 bin 999 TL'lik 256 GB Mac mini modelini seçenekler arasından tamamen kaldırdı.

Giriş seviyesi sürümün yeni başlangıç fiyatı, 512 GB depolama alanıyla beraber 50 bin 499 TL'ye yükseldi.

Yaşanan değişimin arkasında yapay zeka araçlarına duyulan yoğun ilginin yarattığı donanım ve tedarik sorunlarının yattığı belirtiliyor.

Teknoloji devi Apple, Mac mini serisindeki en düşük depolama alanına sahip versiyonu sessizce satıştan kaldırdı. Yapılan değişikliğin ardından cihazın başlangıç fiyatı 50 bin 499 TL’ye (yurt dışında 799 dolar) yükseldi. M4 çip ve 16 GB RAM ile gelen temel konfigürasyon, artık doğrudan 512 GB depolama alanıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Yapay zekaya yoğun talep, Apple’ın tedarik zincirini zorluyor

Şirket aslında Mac mini fiyatına zam yapmadı. 37 bin 999 TL’lik (yurt dışında 599 dolar) satılan 256 GB depolamalı giriş modelini seçenekler arasından çıkardı. Firmanın web sitesinden tamamen silinen 256 GB sürümünün son günlerde zaten sipariş edilemediği biliniyordu.

Son kazanç çağrısında Apple, yapay zeka iş yükleri ve araçlarına yönelik artan talebin Mac mini ile Mac Studio tedariğini daralttığını doğruladı. Yapay zeka odaklı işlemlerin daha fazla bellek ve işlem gücü gerektirmesi, şirket tarafında arz ile talep arasındaki dengesizliğin birkaç ay daha devam edeceği beklentisini yarattı.

M4 Pro modelinde değişiklik yok

Küresel çaptaki bellek kıtlığı, özellikle şirketlerin yapay zeka altyapılarını genişletmesiyle bileşen maliyetlerini yukarı çekiyor. Apple yetkilileri de RAM fiyatlarının yakın gelecekte önemli ölçüde artacağının sinyallerini önceden vermişti.

Yaşanan gelişmeyle beraber tüketiciler artık bir Mac mini sahibi olmak için 12 bin 500 TL daha fazla ödemek zorunda kalacak. Karşılığında ise iki kat daha fazla depolama alanına sahip olacaklar. Temel konfigürasyon çoğu kullanıcı için daha işlevsel hale gelse de bütçe dostu bir Mac arayanların seçenekleri daralmış oldu.

Mac mini M4 Pro sürümü ise 512 GB depolama alanı ve 87 bin 999 TL’lik fiyat etiketiyle satılmaya devam ediyor. Değişikliğin sadece giriş seviyesindeki seriyi etkilediği görülüyor. Apple, ürün stratejisini yapay zekaya hazır donanımlara yönelik artan talebe ve mevcut tedarik gerçeklerine göre yeniden şekillendiriyor.

M4 Mac mini teknik özellikleri

Arka Portlar: 3 adet Thunderbolt 4 portu

Ön Portlar: USB 3 destekli 2 adet USB-C portu

Ses: Yüksek empedanslı kulaklıkları destekleyen ses jakı

Ağ Bağlantısı: Standart olarak Gigabit Ethernet (10 Gb Ethernet’e kadar yapılandırılabilir)

Görüntü Çıkışı: Adaptör olmadan TV’ye veya ekrana kolay bağlantı sağlayan standart HDMI portu

Ekran Desteği: İki adet 6K ve bir adet 5K ekrana kadar bağlantı desteği

Bellek (RAM): En az 16 GB ile başlar, 64 GB’a kadar yapılandırılabilir

M4 Pro Mac Mini teknik özellikleri

İşlemci (CPU): 14 çekirdekli CPU (10 performans çekirdeği ve 4 yüksek verimli çekirdek)

Grafik Birimi (GPU): 20 çekirdeğe kadar GPU

Neural Engine (Yapay Zeka): M1 çipli Mac mini’ye kıyasla en az 3 kat daha hızlı

Arka Portlar: Thunderbolt 5 portları (120 Gb/s’e kadar hız, Thunderbolt 4’ün maksimum bant genişliğinin iki katı)

Thunderbolt 5 Özellikleri: USB-C üzerinden native DisplayPort 2.1 çıkış desteği, USB 4 ile tam uyum ve daha hızlı veri erişimi için PCIe 4.0 desteği

Ön Portlar: USB 3 destekli 2 adet USB-C portu

Ses: Yüksek empedanslı kulaklıkları destekleyen ses jakı

Ağ Bağlantısı: Standart olarak Gigabit Ethernet (10 Gb Ethernet’e kadar yapılandırılabilir)

Görüntü Çıkışı: Adaptör olmadan TV’ye veya ekrana kolay bağlantı sağlayan standart HDMI portu

Ekran Desteği: İki adet 6K ve bir adet 5K ekrana kadar bağlantı desteği

Bellek (RAM): En az 16 GB ile başlar, 64 GB’a kadar yapılandırılabilir