Amiral gemisi Xiaomi 17 Max çıktı: İşte iddialı özellikleri ve fiyatı

Xiaomi 17 Max modeli Çin pazarında resmen piyasaya sürüldü.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipli cihaz, Leica imzalı 200 MP ana kamerayla geliyor.

Cihaz, 8.000 mAh batarya kapasitesiyle uzun ömürlü pil deneyimi vaat ediyor.

Telefonun mevcut renk seçenekleri arasında siyah, beyaz ve mavi opsiyonları yer alıyor.

Amiral gemisi özellikleri ile öne çıkan Xiaomi 17 Max resmen tanıtıldı. İlk olarak Çin pazarında piyasaya sürülen cihaz, markanın bu segmente yönelik en büyük bataryaya sahip modeli olarak öne çıkıyor.

Xiaomi’nin uzun süredir beklenen yeni üst düzey telefonu, iddialı donanımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 8000 mAh pil kapasitesine ev sahipliğinde bulunan cihaz, mobil fotoğrafçılar için etkileyici bir deneyim vaat eden 200 MP’lik Leica imzalı ana kamerasıyla tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Tasarım açısından cihaz, mevcut Xiaomi 17 serisinden farklı bir yaklaşım benimsiyor. Telefon camla kaplı kare kamera modülüyle Xiaomi 15 ailesine daha yakın bir görsel dil taşıyor. Bununla birlikte şirket, yapının metalden yapılmış olmasına rağmen su ve toza karşı koruma sağlayan IP68 sertifikasını öne çıkarıyor.

Xiaomi 17 Max özellikleri

Boyut: 162,9 x 77,6 x 8,2 mm

Ağırlık: 225 gram

Ekran: 2608x1200p çözünürlüğe sahip 6,9 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB UFS 4.1 dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

Arka kamera: 200 MP sensörlü (OIS) ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve 50 MP sensörlü telefoto lens (3x zoom)

Batarya kapasitesi: 100W ve 50W kablosuz şarj destekli 8.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzü

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve IP68 sertifikası

Xiaomi’nin yeni performans canavarı telefonu 6,9 inçlik AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Bu ekranda 2K çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 3.500 nit‘e kadar parlaklık desteği yer alıyor.

Xiaomi 17 Max cihazı Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ile tüketicilere sunuluyor. Üstün bir performans ortaya koyan model, 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama seçenekleriyle listeleniyor.

Xiaomi 17 Max kamera özellikleri ile de dikkat çekiyor. Telefonda Leica tarafından tasarlanmış lensler yer alıyor. Cihaz 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 3x zoom destekli 50 MP telefoto lensle donatılıyor. Ön tarafta ise 32 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

GSMArena’nın haberine göre 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj destekleri sunan Xiaomi 17 Max’in batarya kapasitesi 8.000 mAh olarak karşımıza çıkıyor. Telefonda 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC destekleri bulunuyor. Ürün kutudan çıkar çıkmaz Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzüyle çalışıyor.

Xiaomi 17 Max fiyatı

İlk olarak Çin’de satışa çıkan Xiaomi 17 Max’in fiyatları resmen duyuruldu. Cihaz 12 GB + 256 GB‘lık sürümüyle 4.299 CNY (yaklaşık 29.000 TL) fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor. En gelişmiş 16 GB + 512 GB‘lık seçenek ise 5.299 CNY’den (yaklaşık 35.000 TL) tüketicilere sunuluyor.

Xiaomi 17 Max’in renk seçenekleri arasında siyah, beyaz ve mavi opsiyonları yer alıyor. Cihazın global pazarda ne zaman raflara gelmeye başlayacağı ise şimdilik bilinmiyor.