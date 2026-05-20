    Android 17, akıllı telefon ve tabletlere “Continue On” (Devam Et) özelliğini getiriyor

    Google, Android 17 ile telefon ve tabletler arasında kesintisiz görev aktarımı sağlayarak "Devam Et" özelliğini sundu.
    • Google, Android 17 işletim sistemiyle birlikte cihazlar arası görev aktarımını sağlayan "Continue On" özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
    • İlk aşamada yalnızca Android telefonlar ve tabletler arasında çift yönlü çalışacak sistem, dock üzerinden uygulama geçişlerine imkan tanıyacak.
    • Apple'ın Handoff teknolojisine rakip olan yeni özelliğin, Android 17'nin yayın adayı (RC1) sürümünde yer alması bekleniyor.

    Teknoloji devi Google, Android ekosistemini birbirine daha sıkı bağlayacak yeni bir hamleyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Apple’ın yıllardır büyük beğeni toplayan Handoff özelliğine doğrudan rakip olacak “Continue On” (Devam Et) sistemi, Android 17 işletim sistemiyle birlikte hayata geçiyor.

    Google I/O 2026 etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “What’s new in Android” oturumunda ilk ipuçları verilen ve geliştirici sayfasında detaylandırılan bu yeni özellik, akıllı telefon ve tabletler arasındaki sınırları tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    Cihazlar arası kesintisiz deneyim dönemi

    Google tarafından paylaşılan teknik detaylara göre, yeni sistem kullanıcıların bir Android cihazda başlattıkları uygulama içi görevleri veya süreçleri, aynı hesaba bağlı diğer Android cihazlarına anında aktarmalarını sağlayacak. Böylece kullanıcılar, üzerinde çalıştıkları işi yarıda kesmek ya da sıfırdan başlamak zorunda kalmadan cihazlar arasında esnek bir şekilde geçiş yapabilecek.

    Android 17 devam et özelliğini getiriyor. Görsel: Google

    Karşılıklı olarak çift yönlü çalışacak şekilde tasarlanan sistem, ilk aşamada yalnızca Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar ve tabletler arasında aktif olacak. Kullanıcıların aşina olduğu dock (uygulama çubuğu) üzerinden yönetilecek süreçte, telefonda açık olan bir Google Dokümanlar dosyası, tabletin dock bölümünde bir öneri olarak belirecek ve tek dokunuşla kaldığı yerden düzenlenebilecek.

    Aynı durum Gmail ve Google Chrome entegrasyonu için de geçerli olacak. Telefondaki bir e-posta, tabletteki tarayıcı üzerinden doğrudan açılabilecek.

    Apple’ın 2014’teki hamlesine yıllar sonra gelen yanıt

    İlk etapta belirli cihaz kategorileri ve uygulamalarla sınırlandırılacak olan özellik, temel mantığı itibarıyla Apple’ın 2014 yılında iPhone, iPad ve Mac modelleri için duyurduğu Handoff teknolojisiyle büyük benzerlikler taşıyor.

    Geliştirici dokümanlarında yer alan bilgilere göre “Continue On”, Android 17’nin “RC1” (Yayın Adayı) sürümünde kullanıcıların deneyimine sunulacak. Android 17 için planlanan son Beta sürecinin yaklaşık bir ay önce tamamlandığı bilinse de, kararlı sürüm öncesinde ufak bir ara güncellemenin yayınlanması öngörülüyor.

    Ömer Faruk Doğan

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

