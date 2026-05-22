2034’te çıkacak Samsung Galaxy S34, Güney Kore ordusunun savunma planlarında ortaya çıktı

Güney Kore Savunma Bakanlığı ve Samsung Electronics arasında uzun vadeli bir stratejik ortaklık imzalandı.

Şirket, cephe hattındaki askerler için yeni nesil taktiksel akıllı telefonlar geliştirmek için kolları sıvadı.

Samsung’un 2034 yılında piyasaya sürmesi beklenen Galaxy S34 modeli, Güney Kore ordusuyla imzalanan mutabakat anlaşmasında ortaya çıktı.

Bu yılın başlarında Galaxy S26 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya süren Samsung, Galaxy S27 modelleri için de şimdiden hazırlıklarını sürdürüyor. Bununla birlikte Asya kaynaklarından gelen son raporlar, 2034 yılında piyasaya sürülmesi planlanan “Galaxy S34” modelini şaşırtıcı bir şekilde erkenden doğruluyor.

Güney Kore ordusu ile Samsung Electronics arasında iletişim sistemlerinin modernizasyonuna odaklanan bir mutabakat zaptı imzalandı. Ülkenin uzun vadeli savunma planı, yeni nesil ağlara dayalı taktiksel akıllı telefonların benimsenmesini öngörüyor. Bu bağlamda Galaxy S34 cihazı da 2034 askeri zaman çizelgesine resmen dahil ediyor.

Samsung ve Güney Kore Savunma Bakanlığı arasında stratejik anlaşma

Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Galaxy Tactical Edition serisinden cihazları saha operasyonlarında kullanırken çekilen görüntüleri dünya çapında viral hale geldi. Bunun üzerine Güney Kore medyasında da bu konuya olan ilgi oldukça arttı.

Şu anda NATO müttefik kuvvetleri, Samsung’un mobil çözümlerini kullanıyor. Fakat Asya yarımadasındaki birlikler iç bürokratik engeller yüzünden hala eski ve ağır telsiz ekipmanlarıyla çalışıyor. Bu cihazların kısa vadede Kore’de benimsenmesinin önündeki en büyük engel, ulusal güvenlik yönergelerindeki ciddi görüş ayrılığı olarak vurgulanıyor.

Yerel yetkililer, ABD ordusunun kullandığı tamamen yazılım tabanlı koruma protokollerini reddederek, askerin savaşta esir düşmesi durumunda mekanik olarak imha edilebilen fiziksel çipler üzerinde şifreleme modülleri kullanılmasını şart koşuyor.

Ülkenin savunma komitesi, yeni teknik ağ gereksinimlerini pekiştirmek ve ilk değiştirilmiş şifreleme sistemlerinin uygulanabilirliğini göstermek için 2027 yılını son tarih olarak belirledi.

Samsung’un mevcut taktik ekosistemi, Pentagon’a yılda 12 bin ila 13 bin adet modifiye edilmiş cihaz tedarik ediyor. Özelleştirilmiş birim başına ise 1.300 ila 1.500 dolar arasında ücret alıyor.

Proje, savaş eldivenleriyle ekran kullanılabilirliğini korumayı ve zorlu ortamlarda 30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar suya daldırmaya karşı dayanıklı sızdırmazlığını muhafaza etmeyi öngörüyor. Ayrıca drone görüntüleri, lazer mesafe ölçerler ve harici GPS ile entegrasyon özelliklerinin de yer alması bekleniyor.