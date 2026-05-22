Samsung Galaxy S25 FE için 36 kritik açığı kapatan yeni güncelleme

Samsung Galaxy S25 FE için Mayıs 2026 güvenlik yaması kademeli olarak dağıtıma çıktı.

Toplamda 36 güvenlik açığını ortadan kaldıran güncellemenin boyutu 291 MB görünüyor.

Güncelleme ilk olarak şirketin ana vatanı Güney Kore'de kullanıcılara sunuluyor.

İlerleyen günlerde yazılımın Türkiye'deki kullanıcılarla da buluşması bekleniyor.

Samsung, akıllı telefon ve tablet modelleri için Mayıs ayı güvenlik yamasını dağıtmaya hız kesmeden devam ediyor. Son olarak fiyat-performans odaklı Galaxy S25 FE cihazı bu güncellemeye ulaştı.

Kademeli olarak kullanıcılara sunulan güvenlik odaklı yeni güncelleme, Android işletim sistemi ve One UI yazılımında tespit edilen 36 kritik açığa yönelik düzeltmeler içeriyor. Tarun Vats’a göre güncellemenin indirme boyutu 291 MB olarak karşımıza çıkarken, ürün yazılımının sürüm numarası ise S731NKSS7BZE1 olarak görünüyor.

Yakında Türkiye’deki kullanıcılar da güncellemeye ulaşacak

Mayıs ayında yeni güvenlik yamasını alan ilk Galaxy S25 FE cihazları Güney Kore’de bulunuyor. Güncellemenin önümüzdeki birkaç gün içinde Türkiye de dahil olmak üzere daha fazla pazara yayılması bekleniyor.

Eğer yine de modeliniz için herhangi bir güncelleme olup olmadığını manuel bir şekilde kontrol etmek istiyorsanız, cihazınızın “Ayarlar” menüsünü açın, “Yazılım güncelleme” alanına girin ve “İndir ve yükle” seçeneğine dokunun.

One UI 8.5’in kararlı sürümü Galaxy S25 FE’ye geldi

Bununla birlikte orta seviye canavarı Samsung Galaxy S25 FE modelinin, cihaz arayüzüne yeni özellikler ve önemli görsel değişiklikler getiren One UI 8.5 güncellemesinin kararlı sürümünü almaya başladığını da hatırlatmakta fayda var.

Güncellemeyi henüz indirmediyseniz, telefonunuza bu yeni sürümün yüklenebilir olup olmadığını kontrol etmek için yine yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S25 FE özellikleri

Boyutlar: 161,3 × 76,6 × 7,4 mm

Ağırlık: 190 gram

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2.340×1.080 piksel) sahip 6,7 inç düz Dynamic AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Samsung Exynos 2400

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş sensör ve 8 MP telefoto sensörü

Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 4.900 mAh pil

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen 1 portu ve NFC