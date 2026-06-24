Katlanabilir iPhone Ultra seri üretim için geri sayıma başladı

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Apple, ilk katlanabilir akıllı telefonu olan iPhone Ultra'nın modelinin seri üretimine Temmuz ayında başlayacak.

Şirket, geçmiş prototiplerde yaşanan likit metal menteşe dayanıklılığı ve gürültü sorunlarını tamamen çözdü.

Öte yandan ekrandaki katlanma izini en aza indiren özel bir menteşe tasarımı geliştirildi.

Merakla beklenen modelin Eylül ayında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Katlanabilir iPhone Ultra için seri üretim aşaması çok yakında başlayacak. İddialara göre Apple, tedarik zincirindeki iş ortaklarına gerekli talimatları iletti ve cihazın Temmuz ayında seri üretim bandına gireceğini bildirdi.

Katlanabilir telefon pazarında dengeleri tamamen değiştirmeyi vaat eden bu cihaz, herhangi bir takvim gecikmesi yaşanmadan Eylül ayında gerçekleşecek olan büyük lansman etkinliğine yetiştirilecek. Böylelikle şirket, Samsung ve Çinli rakiplerine karşı son derece iddialı bir alternatif ortaya koyacak.

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Apple, katlanabilir telefon pazarındaki en büyük sorunu çözüyor

Katlanabilir iPhone ile ilgili çözülmesi gereken en büyük sorun, stres testlerinde gürültü ve dayanıklılık sorunları gösteren 3 boyutlu yazıcıyla üretilen sıvı metal menteşeydi.

Fakat artık bu sorun geride kalmış gibi görünüyor. Söylentilere göre Apple, orijinal takvime sadık kalarak modeli bu yılın Eylül ayında piyasaya sürme planlarına devam etmeye hazır durumda.

Apple, donanım açısından Samsung’dan 3 milyon adet gelişmiş M16 OLED panelden oluşan ilk partiyi temin etti. Aynı zamanda tasarımında ekran katlanma yerinin görünürlüğünü en aza indiren benzersiz bir menteşe oluşturmaya odaklanıyor. Bu da şirketin rakiplerine kıyasla cihazı öne çıkaracağı ayırt edici unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Özellikle de katlanma izleri sorunu, tüm sektörün en aza indirmek ya da kesin olarak çözmek için çabaladığı bir konu olarak biliniyor. Bu noktada küçük bir örnek vermek gerekirse, Çinli şirket Vivo’nun bir sonraki katlanabilir telefonunun, Vivo X Fold 6 gibi ekranda görünür katlanma izi olmayan bir model vaat ettiğini belirtmekte fayda var.