İlk katlanabilir iPhone’un ekran özellikleri belli oldu

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Apple, ilk katlanabilir akıllı telefonu için Samsung ile ekran tedariki konusunda iş birliği yapıyor.

Cihazın dış ekranında Samsung'un en yeni nesil M16 OLED panel tercih edilecek.

İç kısımdaki katlanabilir ana ekranda ise daha önce test edilen M14 OLED panelleri yer alacak.

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli için geri sayım başlarken, cihazla ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son haberlere göre şirket, yüksek performans ve maliyet kontrolü arasında bir denge bulmak amacıyla cihazın iki ekranı için iki farklı Samsung OLED teknolojisi kullanmayı tercih edecek.

Güvenilir kaynaklardan gelen raporlar, Samsung ile Apple arasında kurulan bu ortaklığın detaylarını gün yüzüne çıkarıyor. Merakla beklenen katlanabilir telefon modelinin ekran kalitesi konusunda beklentileri fazlasıyla karşılayacağına işaret ediliyor.

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Katlanabilir iPhone için M14 ve M16 ekranlar hazırlanıyor

Katlanabilir iPhone Ultra cihazının dış ekranında, 10 bit doğal renk derinliğine sahip daha gelişmiş bir çözüm olan yeni Samsung M16 OLED panelinin kullanılması bekleniyor. Fakat iç ekranın, önceki M14 OLED panelini koruyacağı tahmin ediliyor.

Dış panelin ayrıca geleneksel dairesel polarizörü ortadan kaldıran ve yerine doğrudan ekranın koruyucu katmanına uygulanan bir renk filtresi getiren Color Filter on Encapsulation (COE) teknolojisini entegre etmesi bekleniyor. Bu çözüm, panel kalınlığının azaltılmasına ve güç verimliliğinin artırılmasına olanak tanıyor.

Samsung M16 OLED’in de floresan yerine mavi fosforesan OLED malzemeleri kullandığı ve bu sayede önceki nesillere göre daha yüksek verimlilik sunduğu belirtiliyor.

Apple’ın ayrıca gelecekteki iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’te de kullanılacak olan M16 E7 OLED panellerinin tedariği için Samsung ile özel, çok yıllık bir anlaşma imzaladığı bildiriliyor.

iPhone Ultra iddialı özellikler ile geliyor

Söylentilere göre cihaz, ısı yönetimi için özel bir buhar odasına ve ekranın orta kısmındaki katlanma izini en aza indirecek şekilde tasarlanmış bir yapıya sahip olacak.

Ultra ince cam ve esnek malzemelerin yanı sıra 3D baskılı Liquidmetal menteşe kullanımı, katlanma izinin görünürlüğünü yaklaşık 0,15 mm ile sınırlamaya yardımcı olacak.

iPhone Ultra’nın beklenen özellikleri arasında 4:3 en boy oranına sahip 2713 x 1920 piksel ekran, Face ID yerine yan Touch ID teknolojisi, A20 Pro çip, 12 GB RAM, özel C2 5G modem, çift 48 megapiksel arka kamera, 24 megapiksele kadar ön kamera ve 5.400 ila 5.800 mAh pil bulunuyor.

Katlanabilir iPhone Ultra’nın çıkış tarihi olarak 2026 sonbaharına işaret ediliyor. Muhtemelen cihaz, Eylül ayında resmi olarak tanıtılacak. Modelin başlangıç ​​fiyatının yaklaşık 2.000 dolar olması bekleniyor.