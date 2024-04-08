Apple katlanabilir iPad projesini rafa kaldırılabilir

Katlanabilir mobil cihazlar her geçen gün popülaritesini artırmaya devam ederken, Apple haricinde pek çok büyük teknoloji devi bu alana yatırımlarını sürdürüyor. Özellikle de Samsung ve Huawei gibi markalar tarafından domine edilen pazara uzun yıllardır Apple’ın da dahil olmayı istediği biliniyor. Bunun için ilk adımı katlanabilir iPhone ile attığı öne sürülen şirketin, yakın zaman önce bundan vazgeçerek katlanabilir iPad projesine odaklandığı gündeme gelmişti.

Ortaya çıkan son iddialar ise şirketin kritik bir yol ayrımının eşiğinde olduğunu gözler önüne serdi. Apple, katlanabilir cihazların önünde temel bir engel olduğuna inanıyor. Şirketin bu cihazların ekranında meydana gelen kırışıklık sorununu çözmeyi başaramazsa, projeyi tümüyle rafa kaldırabileceği aktarılıyor.

Katlanabilir iPad iptal mi edildi?

Bloomberg’den Mark Gurman’ın Power On bülteninde paylaştığı bilgilere göre Apple, katlanabilir ekranlarda meydana gelen görünür kırışıklıkları gidermek için herhangi bir çözüm bulamıyor. Ortaya çıkan bu problem, markanın kullanıcı deneyimi adına son derece kusursuz bir sonuç garanti edememesi nedeniyle projenin tamamen iptal edilmesi gündeme geldi. Apple’ın bu noktada nasıl bir son karar vereceği şimdilik büyük bir merak konusu.

Bilindiği üzere katlanabilir cihazlar ilk karşımıza çıktığı günden bu yana kırışık ekran sorununu gideremedi. Her ne kadar bu konuda büyük bir aşama kaydedilmiş olsa da ne yazık ki halen daha Samsung, Honor, Huawei, Motorola, Google, Xiaomi ve diğer katlanabilir telefon üreten markaların en son seçeneklerinde dahi aynı sorun küçük de olsa yer alıyor.

Dolayısıyla bu durum, bazı tüketiciler için en baştan kabul edilemez bir unsur olarak görülüyor. Apple da bu konuda hayranlarını hayal kırıklığına uğratmamak adına şimdilik hiç bu pazara girmemeyi değerlendiriyor.

Katlanabilir iPad cihazının çıkış tarihi için şimdiye kadar 2027 yılının ilk yarısına işaret ediliyordu. Ancak şu anda yaşanan belirsizlik, beklenen lansmanın ertelenmesine yol açabilir. Yahut en kötü senaryo, söz konusu ürünün tamamen iptal edilmesiyle sonuçlanabilir.

Elbette ki bu noktada Apple’ın alacağı karar, iddia edilen katlanabilir iPhone modelinin de kaderini belirleyecek. İlerleyen haftalarda konuya ilişkin daha fazla detay gelmesi bekleniyor.