Kampanya platformu Change.org’a erişim engeli getirildi

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EngelliWeb, dijital imza kampanyalarının küresel merkezi Change.org'a Türkiye'de erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yerel bir mahkemenin aldığı idari kısıtlama sonrası siteyi ülkemizde erişime kapattı.

Şimdilik Change.org'un neden erişime engellendiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Dünyanın en popüler online kampanya platformlarından biri olarak kabul edilen Change.org bugün Türkiye’de erişim engeli cezasına çarptırıldı. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) bünyesinde faaliyet gösteren EngelliWeb tarafından yapılan açıklamaya göre hizmete ait tüm alt bağlantılara kısıtlama uygulandı.

Change.org platformu yıllardır dijital aktivizm alanında önemli bir rol oynuyordu. Seslerini internet ekosistemi aracılığıyla kitlelere duyurmak isteyen kullanıcılar, dijital kamuoyu oluşturmak adına bu mecradan sıklıkla yararlanıyordu.

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Change.org neden erişime engellendi?

Popüler imza platformu Change.org için getirilen erişim engeli kısıtlaması, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu internet sitesindeki resmi sorgulama paneline de doğrudan yansıtıldı. Şu anda sorgu ekranında, “change.org, 17/06/2026 tarihli ve 2026/337 D.İş sayılı Kula Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” uyarısı çıkıyor.

BTK’dan gelen bilgilere göre karar, yerel bir mahkeme tarafından alındı. Kula Sulh Ceza Hakimliği, 17 Haziran 2026 tarihli ve 2026/337 D.İş sayılı dosya kapsamında küresel platformun Türkiye sınırları içerisindeki erişim ağının kısıtlanmasına karar verildi.

Şu anda Change.org platformunu ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, erişim engeli sayfasıyla karşılaşıyor. Fakat ne yazık ki henüz milyonlarca aktif üyeye sahip olan platforma yönelik bu ani kısıtlama kararının arkasındaki gerekçe resmi olarak paylaşılmadı.

Change.org nedir?

2007 yılında ABD’de kurulan ve şu anda yaklaşık 200 ülkede faaliyet gösteren Change.org platformu dünya çapında geniş bir topluluğa hitap ediyor. Küresel olarak platformda kampanyalara destek veren tekil kullanıcı sayısının 500 milyonu geride bıraktığı ifade ediliyor.

Change.org’un şimdiye kadar Türkiye’de de aktif bir şekilde kullanıldığını belirtmekte fayda var. Platform ülkemizde özellikle de tüketici mağduriyetleri, hayvan hakları ve çevre koruma gibi konularda sıklıkla kullanılıyordu.