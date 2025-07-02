Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Kaliforniya’dan Google’a 314 milyon dolar para cezası

    Kaliforniya mahkemesi, teknoloji devi Google'a Android telefonlardan veri topladığı gerekçesiyle 314 milyon dolar para cezası kesti.
    • Google, Kaliforniya'da 314 milyon dolarlık para cezasıyla karşılaştı.
    • Mahkemenin bu kararı, Google'ın Android telefonlardan kullanıcı verilerini topladığı gerekçesiyle alındı.
    • Bu kararın yaklaşık 14 milyon kişiyi ilgilendirdiği belirtiliyor.

    Teknoloji devi Google, Android akıllı telefonlardan kullanıcı verileri topladığı için Kaliforniya’da 314 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Reuters’ın haberine göre suçlama, cihazların bekleme veya etkin olmayan durumdayken, sahiplerinden özel izin alınmadan bilgi iletilmesinden kaynaklanıyor.

    Alınan bu karar birinci derece mahkeme kararı niteliğinde karşımıza çıkıyor. Öte yandan Google, mahkemeden alınan karara itiraz etme niyetini de resmi olarak doğruladı.

    Bu karar 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor

    2019’da açılan toplu dava yaklaşık 14 milyon Kaliforniya vatandaşını ilgilendiriyor. Benzer bir davanın gelecek yıldan itibaren diğer 49 ABD eyaletinde açılması beklendiğinden, davanın önemli bir takipçi kitlesi olabilir.

    Savcılığın temel argümanı, yasadışı olarak elde edilen verilerin reklam profili oluşturma amaçları için kullanıldığı ve bu uygulamanın şirket için çok önemli bir gelir kaynağı oluşturması olarak belirtiliyor.

    Google

    Ayrıca kullanıcıların ödeme yaptıkça kullandıkları veri planları kullanılarak bu bilgilerin toplanmasının, onlara sunulan internet trafiğini nasıl aşındırdığı da vurgulanıyor. Savcılık, Google’ın müşterilerinin doğrudan pahasına finansal zenginleşme elde ettiğine inanıyor.

    Kullanıcı başına zarar 22 dolar olacak

    Genel ceza her ne kadar son derece yüksek görünse de miktarın tüm toplu dava katılımcıları arasında bölünmesi her bir birey üzerindeki etkiyi gölgede bırakıyor. Hukuki ücretler ve komisyonlar hesaba katılmadan önce, kullanıcı başına zarar yaklaşık 22 dolar olacak.

    Google Chrome’da bir internet sitesi nasıl engellenir? (PC, Android ve iOS)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Google Chrome’da bir internet sitesi nasıl engellenir? (PC, Android ve iOS)

    Bireyin uğradığı zararlar marjinal görünüyor. Fakat geniş ölçekte ele alındığında önemli hale geliyor. Tek bir eyaletin yarattığı ekonomik etki, Kaliforniya özellikle kalabalık ve teknolojik olarak gelişmiş bir pazar olmasına rağmen, ülke çapında bir davanın olası sonuçları hakkında soruları gündeme getiriyor.

    Google karara itiraz edeceğini doğruladı

    Google bu karara şiddetle karşı çıkıyor. Şirket buna itiraz etmeyi planlıyor. Google’ın bir temsilcisi, savcının ve mahkemenin Android sistemlerinin temel güvenlik, performans ve güvenilirlik işlevlerini yanlış yorumladığını söyledi.

    Android 16 işletim sistemi

    Google’ın konumu, modern cihazların uzak sunucularla sürdürdüğü sürekli iletişimin doğasına dayanıyor. Bu iletişimler, standart olarak kabul edilen hizmetleri garanti altına almak için gerekli görülüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.