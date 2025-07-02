Kaliforniya’dan Google’a 314 milyon dolar para cezası

Google, Kaliforniya'da 314 milyon dolarlık para cezasıyla karşılaştı.

Mahkemenin bu kararı, Google'ın Android telefonlardan kullanıcı verilerini topladığı gerekçesiyle alındı.

Bu kararın yaklaşık 14 milyon kişiyi ilgilendirdiği belirtiliyor.

Teknoloji devi Google, Android akıllı telefonlardan kullanıcı verileri topladığı için Kaliforniya’da 314 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Reuters’ın haberine göre suçlama, cihazların bekleme veya etkin olmayan durumdayken, sahiplerinden özel izin alınmadan bilgi iletilmesinden kaynaklanıyor.

Alınan bu karar birinci derece mahkeme kararı niteliğinde karşımıza çıkıyor. Öte yandan Google, mahkemeden alınan karara itiraz etme niyetini de resmi olarak doğruladı.

Bu karar 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor

2019’da açılan toplu dava yaklaşık 14 milyon Kaliforniya vatandaşını ilgilendiriyor. Benzer bir davanın gelecek yıldan itibaren diğer 49 ABD eyaletinde açılması beklendiğinden, davanın önemli bir takipçi kitlesi olabilir.

Savcılığın temel argümanı, yasadışı olarak elde edilen verilerin reklam profili oluşturma amaçları için kullanıldığı ve bu uygulamanın şirket için çok önemli bir gelir kaynağı oluşturması olarak belirtiliyor.

Ayrıca kullanıcıların ödeme yaptıkça kullandıkları veri planları kullanılarak bu bilgilerin toplanmasının, onlara sunulan internet trafiğini nasıl aşındırdığı da vurgulanıyor. Savcılık, Google’ın müşterilerinin doğrudan pahasına finansal zenginleşme elde ettiğine inanıyor.

Kullanıcı başına zarar 22 dolar olacak

Genel ceza her ne kadar son derece yüksek görünse de miktarın tüm toplu dava katılımcıları arasında bölünmesi her bir birey üzerindeki etkiyi gölgede bırakıyor. Hukuki ücretler ve komisyonlar hesaba katılmadan önce, kullanıcı başına zarar yaklaşık 22 dolar olacak.

Bireyin uğradığı zararlar marjinal görünüyor. Fakat geniş ölçekte ele alındığında önemli hale geliyor. Tek bir eyaletin yarattığı ekonomik etki, Kaliforniya özellikle kalabalık ve teknolojik olarak gelişmiş bir pazar olmasına rağmen, ülke çapında bir davanın olası sonuçları hakkında soruları gündeme getiriyor.

Google karara itiraz edeceğini doğruladı

Google bu karara şiddetle karşı çıkıyor. Şirket buna itiraz etmeyi planlıyor. Google’ın bir temsilcisi, savcının ve mahkemenin Android sistemlerinin temel güvenlik, performans ve güvenilirlik işlevlerini yanlış yorumladığını söyledi.

Google’ın konumu, modern cihazların uzak sunucularla sürdürdüğü sürekli iletişimin doğasına dayanıyor. Bu iletişimler, standart olarak kabul edilen hizmetleri garanti altına almak için gerekli görülüyor.