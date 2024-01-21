Google Pixel 8 için yeni Minty Fresh renk seçeneği geliyor

Google tarafından geçen yıl piyasaya sürülen Pixel 8 serisi için yeni Minty Fresh renk seçeneği geliyor. Şirketin açıkladığı bilgilere göre amiral gemisi akıllı telefon ailesi, çok yakında “itsaliving” olarak tanınan sanatçıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri, New York’ta gerçekleştirilecek bir duvar boyama etkinliğinde piyasaya sunulacak.

Etkileyici bir lansman etkinliğiyle birlikte satışa çıkacak Google Pixel 8 Minty Fresh seçeneği, tüketiciler için ilgi çekici bir opsiyon olarak öne çıkacak. Çok yakında raflarda boy göstermeye başlayacak model, tecrübeli sokak sanatçısının göz alıcı estetiğiyle süslenecek.

Google Pixel 8 Minty Fresh çıkış tarihi belli oldu

Google Store’un resmi internet sitesinde açılan Pixel 8 Minty Fresh sayfasında merakla beklenen seçenekle alakalı detaylar karşımıza çıktı. Kısa bir tanıtım videosuyla eşsiz tasarımının ipuçlarını veren şirket, nane yeşili renginde “itsaliving” yazısının yer aldığı Pixel 8 görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Cihazın yeni renk seçeneğinin 25 Ocak Perşembe günü piyasaya sunulacağı açıklandı.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Yeşil, siyah, pembe, mavi ve bej renk seçenekleriyle piyasaya çıkan Google Pixel 8 serisi akıllı telefon ailesi, çok yakında Minty Fresh renk seçeneğiyle tüketiciler için ilgi çekici bir opsiyon daha sunacak. Şimdilik bu renk seçeneğinin her iki cihazda da yer alıp almayacağı ne yazık ki belirsizliğini koruyor.

Google Pixel 8 özellikleri

Ekran: 6,2 inç OLED panel, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass Victus 2

6,2 inç OLED panel, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: Google Tensor G3 (4 nm)

Google Tensor G3 (4 nm) RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 veya 256 GB dahili depolama

128 veya 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 10,5 MP ön kamera

10,5 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens Batarya kapasitesi: 30 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.575 mAh pil

30 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.575 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Google Pixel 8 Pro özellikleri