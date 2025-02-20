Google Pixel 10 serisinin dört modeli sürpriz şekilde ortaya çıktı

Google Pixel 10 serisinin Ağustos ayında resmiyet kazanması bekleniyor.

Merakla beklenen modeller için daha önümüzde aylar bulunurken, serideki dört modelin seri numaraları sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.

Amiral gemisi serisinin Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold modellerinden oluşacağı netleşti.

Google Pixel 9 serisi akıllı telefon modellerinden uzaklaşırken, ufukta yaklaşan Google Pixel 10 hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni telefonların seri numaraları, bir veritabanından ilk somut izlerle ortaya çıktı. Bu da beklenen serinin yaklaşmakta olduğunun bir göstergesi oldu.

SmartPrix’in haberine göre Pixel 10 serisi akıllı telefon ailesi dört modelden oluşacak. Bu cihazlar Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold olmak üzere dört versiyon halinde karşımıza çıkacak. Modellerin GSMA veritabanında yer alması, Google’ın devam eden çalışmalarını bizlere doğruluyor.

Pixel 10 modellerinin seri numaraları ortaya çıktı

Google’ın yeni amiral gemisi akıllı telefonları farklı kaynaklara çapraz referans verilerek belirlenen şu seri numaralarıyla karşımıza çıkıyor:

Google Pixel 10: GLBW0 ve GL066

GLBW0 ve GL066 Google Pixel 10 Pro: G4QUR ve GN4F5

G4QUR ve GN4F5 Google Pixel 10 Pro XL: GUL82

GUL82 Google Pixel 10 Pro Fold: GU0NP

Bu seri numaralarının anlamı şimdilik bir sır olarak kalıyor. Önceki nesil Pixel 9 ile edinilen deneyimler, muhtemelen farklı renk çeşitlerine veya bellek yapılandırmalarına bağlı ek seri numaralarının da olabileceğini bizlere gösteriyor.

Google Pixel 10 serisinden neler bekliyoruz?

Pixel 10 işlemci tarafında önemli bir yenilik sunabilir. Yonga setinin üretiminde ortak değişikliğine gidileceği söyleniyor. Google, Samsung’a veda edip TSMC ile yoluna devam edebilir.

Güney Koreli şirketle yapılan işbirliği, Pixel 9’un Tensor G4’ü de dahil olmak üzere mevcut nesile kadar Tensor çiplerinin doğmasına yol açtı. Ancak gelecekteki Tensor G5’in TSMC fabrikalarından doğması bekleniyor.

Bu dikkat çekici adım, önceki nesillerde bulunan bazı sınırlamaların üstesinden gelerek performans ve enerji verimliliğinde önemli iyileştirmeler sağlayabilir.

Samsung’un ürettiği Snapdragon 888 ve 8 Gen 1 işlemciler aşırı ısınma ve güç tüketimi sorunları yaşıyordu. Daha sonra TSMC tarafından üretilen Snapdragon 8+ Gen 1’de ise kayda değer iyileştirmeler görüldü. Dolayısıyla Google böyle bir niteliksel sıçramadan faydalanabilir.

Google Pixel 10 serisi modellerinin resmi tanıtımının, geçen yılki takvim programının bu yıl da uygulanacağı düşünülürse, muhtemelen Ağustos ayının ortalarında gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Önümüzde daha aylar bulurken, lansmandan önce cihazla ilgili daha fazla ayrıntıya ulaşacağımız düşünülüyor.