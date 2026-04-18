    Lana Del Rey’li 007 First Light açılış sahnesi yayınlandı

    Yeni James Bond oyunu 007 First Light'ın Lana Del Rey tarafından seslendirilen açılış sekansı yayınlandı.
    • Lana Del Rey, 007 First Light'ın ana tema şarkısını seslendirdi.
    • Yayınlanan açılış sekansı, James Bond filmlerinden alışık olduğumuz görsel estetiği ve siluet sanatını aslına uygun bir şekilde yansıtıyor.
    • Bu sekans, projenin hem görsel hem de işitsel açıdan yüksek prodüksiyon kalitesine sahip olacağını bizlere gösteriyor.

    IO Interactive, James Bond film serisinin atmosferine mükemmel şekilde uyan ve serinin geleneğini hatırlatan bir şarkıyla karşımıza çıktı. Lana Del Rey’in seslendirdiği 007 First Light’ın açılış sekansını yayınladı.

    Londra’daki BAFTA Oyun Ödülleri töreninde yayınlanan video, sembolik imgeleri ve kendine özgü bir estetiği bir araya getirerek Bond’un tarihine saygı duruşunda bulunuyor. Aynı zamanda karakterin bu daha genç, daha az deneyimli versiyonunu tanıtmayı amaçlıyor.

    007 First Light film gibi başlayacak

    Lana Del Rey tarafından hazırlanan bu parça, James Bond filmlerinin klasik orkestral yapısını modern bir dokunuş ile harmanlıyor. Bununla birlikte açılış sekansı da silüetler, yoğun duman efektleri ve soyut tasarımlarla adeta bir görsel şölen sunuyor.

    Öte yandan 007 First Light, yalnızca müzikleri ile değil, ayrıca etkileyici prodüksiyonuyla da James Bond markasının ağırlığını taşıyacak gibi görünüyor. Hayranlar ve eleştirmenlerden konuya ilişkin ilk tepkiler olumlu olarak karşımıza çıkıyor.

    James Bond serilerinde daha önce de popüler bazı sanatçılardan özel şarkılar alınmıştı. Örneğin Adele’in Skyfall ve Billie Eilish’in No Time to Die gibi eserleri de oldukça beğeni toplamıştı.

    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    007 First Light’ın Nintendo Switch 2 için çıkış tarihi ertelendi

    IO Interactive sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, 007 First Light’ın Nintendo Switch 2 konsolu için ertelendiğini doğruladı. Oyunun “bu yaz” Nintendo’nun yeni nesil hibrit konsoluna ulaşması bekleniyor. Bu da en fazla birkaç ay gecikme anlamına geliyor.

    Bunun yanı sıra 007 First Light’ın PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC sürümleri daha önce planlandığı gibi 27 Mayıs 2026’da piyasaya sürülecek. Geliştirici ekip, Switch 2 için bu ertelemenin oyunculara mümkün olan en iyi oyun deneyimini sunmak üzere alındığını belirtti.

    Son olarak 007 First Light’ın Türkçe dil desteğine sahip olacağını da hatırlatmakta fayda var. Yeni James Bond oyununun PC için sistem gereksinimlerine de göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

