iQOO Neo 7 Racing Edition, 120W hızlı şarj desteğiyle çıktı

iQOO Neo 7 Racing Edition bugün resmen piyasaya çıktı. Canlı renk seçenekleri ile dikkatleri üzerine çeken yeni performans canavarı akıllı telefon modeli, 120 watt hızlı şarj desteği ve mobil oyun odaklı etkileyici donanımıyla beğeni topladı. Orta segmentli cihazın tüm teknik özellikleri duyuruldu. Aynı zamanda satış fiyatı da belli oldu.

Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ile gelen yeni iQOO telefonu, yüksek kare hızına sahip oyun deneyimi ve zengin oyun filtresi çeşitliliğini bir arada sunarak üstün bir performans vaat ediyor. Pixelworks’un yenilikçi video ve görüntü işleme çözümlerini kullanan cihaz, yükseltişmiş Pixelworks X5 serisi görsel işlemciyle karşımıza çıkıyor. Bu sayede kullanıcılara daha sürükleyici ve gerçekçi bir görüntü sağlanıyor. Pixelworks’ün patentli MotionEngine teknolojisinden yararlanan modelde HDR geliştirme ve çeşitli görsel efekt modları yer alıyor.

iQOO Neo 7 Racing Edition özellikleri

Boyut: 164,81x 76,9×8,85mm

164,81x 76,9×8,85mm Ağırlık: 197 gram

197 gram Ekran: 6,78 inç Samsung E5 AMOLED Ekran, Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, 360 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1500 nit maksimum parlaklık ve Pixelworks ekran çipi

6,78 inç Samsung E5 AMOLED Ekran, Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, 360 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1500 nit maksimum parlaklık ve Pixelworks ekran çipi İşlemci: 3.2 GHz’ye kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (4 nm) ile Adreno 730 GPU

3.2 GHz’ye kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (4 nm) ile Adreno 730 GPU Depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB

128 GB, 256 GB ve 512 GB RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB ve 16 GB

8 GB, 12 GB ve 16 GB Arka kamera: Samsung GN5 sensörlü 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens

Samsung GN5 sensörlü 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens Ön kamera: 16 MP geniş açılı selfie kamerası

16 MP geniş açılı selfie kamerası Batarya: 5000 mAh pil, 120 watt hızlı şarj desteği

5000 mAh pil, 120 watt hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Origin OS 3 kullanıcı arayüzü

iQOO Neo 7 Racing Edition, Samsung tarafından geliştirilen E5 AMOLED ekran paneliyle tanıtıldı. Full HD+ çözünürlük kalitesi sunan cihazda 120 Hz yenileme hızı ve maksimum 1500 nit parlaklık oranı sağlandı. HDR10+ desteği içeren cihazda ekran içi parmak izi okuyucusuna yer verildi. Öte taraftan kare hızını artırma, görüntü işleme ve daha yüksek performans sunan bir ekran çipine yer verildi.

Arka tarafta yer alan kare kamera modülünde, optik stabilizasyon imkanı sunan 50 MP Samsung GN5 ana kamera yer alıyor. Buna ek olarak ise üçlü kamera modülünde 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens bulunuyor. 5000 mAh pil kapasitesiyle gelen cihazda 120 watt hızlı şarj desteği sunuluyor.

iQOO Neo 7 Racing Edition, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Daha önce bu işlemciyi Samsung Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Huawei Mate 50 Pro, Xiaomi 12T Pro, Redmi K60, Oppo Reno 9 Pro Plus ve Honor 80 GT cihazlarında da görmüştük. Yüksek performanslı yonga setinin yanı sıra telefonda 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı ile 8 GB, 12 GB ve 16 GB’lık RAM kapasitesi opsiyonları bulunuyor.

iQOO Neo 7 Racing Edition fiyatı

Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı Origin OS 3 kullanıcı arayüzü ile açılan iQOO Neo 7 Racing Edition’ın fiyatı belli oldu. Turuncu, mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelen cihazın 2799 yuan (vergiler hariç yaklaşık 7 bin 500 TL) başlangıç fiyatıyla satılacağı öğrenildi.