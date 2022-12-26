Bütçe dostu oyun telefonu: Honor 80 GT tanıtıldı

Honor 80 GT bugün Çin’de resmen tanıtıldı. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden gücünü alan cihaz, 120 Hz AMOLED ekranıyla karşımıza çıktı. Piyasadaki rakiplerine göre nispeten uygun fiyatlı olarak kabul edilebilecek cihaz, zarif tasarımı ve etkileyici donanımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Honor 80 GT özellikleri

Boyut: 162,5 x 75,3 x 7,9 mm (6,40 x 2,96 x 0,31 inç)

162,5 x 75,3 x 7,9 mm (6,40 x 2,96 x 0,31 inç) Ağırlık: 187 gram

187 gram Ekran: 6,67 inç AMOLED ekran, 1B renk, 120 Hz yenileme hızı, HDR10 desteği, 1400 nit maksimum parlaklık, 1080 x 2400 piksel çözünürlük

6,67 inç AMOLED ekran, 1B renk, 120 Hz yenileme hızı, HDR10 desteği, 1400 nit maksimum parlaklık, 1080 x 2400 piksel çözünürlük İşlemci: Sekiz çekirdekli (1×3,0 GHz Cortex-X2 ve 3×2,5 GHz Cortex-A710 ve 4×1,80 GHz Cortex-A510) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)

Sekiz çekirdekli (1×3,0 GHz Cortex-X2 ve 3×2,5 GHz Cortex-A710 ve 4×1,80 GHz Cortex-A510) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Depolama alanı: 256 GB

256 GB RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Arka kamera: 54 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens

54 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

16 MP selfie kamerası Batarya: 4800 mAh pil, 66 watt hızlı şarj desteği

4800 mAh pil, 66 watt hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 12 tabanlı Magic UI 7

Honor’un ilk oyuncu telefonu olan 80 GT modeli 120 Hz yenileme hızı, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı, maksimum 1400 nit parlaklık ve 6,67 inç düz AMOLED ekranıyla karşımıza çıkıyor. LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile desteklenen Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi sayesinde heyecan veren bir performans sunan cihaz, güçlü çipi ile oyun sırasında kare hızını yüzde 100’e kadar artırmayı ve güç tüketimini yüzde 25’e kadar indirmeyi başarıyor.

54 MP Sony IMX800 ana kameraya sahip olan Honor 80 GT, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lense ev sahipliği yapıyor. Cihazın ön kısmında ise 16 MP selfie kamerası bulunuyor. 4800 mAh pil kapasitesi ile kullanıcılara uzun ömürlü bir batarya deneyimi sağlayan akıllı telefon, 66 watt hızlı şarj desteği sunuyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Android 12 işletim sistemiyle çalışmaya başlayan modelde Magic UI 7 kullanıcı arayüzü yer alıyor. Şık bir tasarımla karşımıza çıkan cihazda IR blaster ve doğrusal eksenli motor özellikleri, oyun deneyimini artırmaya odaklanıyor. 12 GB ve 16 GB RAM kapasitesi opsiyonları, 256 GB dahili depolama alanı ile eşleştiriliyor.

Honor 80 GT fiyatı

Siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleri ile satışa sunulan Honor 80 GT’nin satış fiyatı belli oldu. İlgi çeken oyun telefonu, Çin pazarında 12 GB’lık RAM kapasitesi seçeneği ile 3.299 Yuan (yaklaşık 8 bin 800 TL) fiyat etiketi ile satılacak. Aynı cihazın 16 GB RAM opsiyonu ise 3.599 Yuan (yaklaşık 9 bin 600 TL) karşılığında raflara gelecek.

Honor 80 GT’nin küresel pazara ne zaman geleceği ise henüz belirsizliğini korumaya devam ediyor. Tahminlere göre cihaz, en erken 2023 yılında ülkemizde satışa sunulmaya başlanacak.