Eskiye dönüş: iPhone’unuzu BlackBerry’ye çevirecek fiziksel QWERTY klavyeli kılıf

Teknoloji devi Apple, uzun yıllardır dünyanın en popüler akıllı telefon üreticileri arasında kabul ediliyor. Bir döneme damgasını vurarak BlackBerry’nin telefon endüstrisindeki hegemonyasına son veren marka, dokunmatik ekranlı ilk telefonu piyasaya sürmese de bu teknolojinin yaygınlaşmasına önemli bir katkıda bulundu.

Fakat yine de bazı kullanıcılar, bir dönemin vazgeçilmezi olan fiziksel klavyeleri nostaljik bir unsur olarak oldukça seviyor. Bu tüketicilere hitap eden Clicks Technology, iPhone cihazları için QWERTY klavyeli kılıf seçeneklerini duyurdu. Bu kılıflar, Apple’ın üst düzey modellerine fiziksel bir klavye dahil ederek tüketiciler için keyifli bir deneyim sağlıyor.

Fiziksel klavyeli iPhone kılıfı, BlackBerry’nin boşluğunu dolduracak

Click Technology’nin heyecan verici fikri, günümüz telefonlarında artık unutulmuş bir işlev olan fiziksel klavyeyi geri getiriyor. Mevcut iPhone’larda bir devrim yaratmayı vaat eden bu teknoloji, cihazın altına fiziksel bir QWERTY klavye eklentisi dahil ederek benzersiz bir aksesuar halini alıyor. Bu sayede kullanıcılar, ekranda sanal klavyeyle karşılaşmadan daha konforlu bir deneyime kapı aralıyor.

Silikon tabanlı bir gövde ile karşımıza çıkan fiziksel klavyeli iPhone kılıfı son derece basit bir şekilde çalışıyor. Bunun için yalnızca kılıfı cihaza takmanız ve iOS işletim sistemi tarafından kılıfın tanınmasını beklemeniz yeterli olacak. Yani harici olarak herhangi bir uygulama ya da ek yapılandırma işlemi gerçekleştirmenize gerek kalmıyor.

Fiziksel klavye teknolojisi daha önce efsane telefon üreticisi BlackBerry ile tanınıyordu. 2022 yılında kalıcı bir şekilde kapanma kararı alan firma, 2000’li yıllara damgasını vurarak özellikle de iş dünyasının favori cihazı haline geldi. iPhone cihazları için geliştirilen fiziksel klavyeli kılıf seçeneği ise BlackBerry’nin sektörde bıraktığı boşluğu doldurmayı hedefliyor. Bu kılıfın başta gazeteciler, iş insanları ve içerik üreticiler olmak üzere genellikle hızlı bir şekilde yazı yazmaya ihtiyaç duyan kişilere hitap ettiği anlaşılıyor.

Clicks Technology tarafından açıklanan bilgilere göre yeni kılıf, cihazın pilinin sadece yüzde 2 gibi oldukça küçük bir kısmını tüketiyor. 65 gramlık ağırlığıyla son derece konforlu bir deneyim vaat eden ürün, geceleri daha düzgün bir kullanım için arka aydınlatma özelliği sunuyor. Bunun yanı sıra kılıfta dairesel tuş tasarımı ve MagSafe aracılığıyla kablosuz şarj imkanı yer alıyor.

iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri için gri ve sarı renk seçenekleriyle piyasaya çıkan fiziksel klavyeli kılıf, 159 dolar karşılığında satılıyor.