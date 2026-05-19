    iOS 27’nin tanıtılacağı WWDC 2026 için davetiyeler yola çıktı

    Apple, Haziran ayında düzenlenecek WWDC 2026 etkinliği için katılımcılara resmi davetiyeleri göndermeye başladı.
    • Apple, WWDC 2026 için basın ve geliştirici davetiyelerini dağıtmaya başladı.
    • Merakla beklenen etkinlik 8-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.
    • Lansmanda Apple Intelligence destekli iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 işletim sistemleri sahneye çıkacak.
    • Şirket ayrıca Google Gemini destekli yenilenmiş Siri asistanını da duyuracak.

    Apple tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Dünya Geliştiriciler Konferansı etkinliğinin bu seneki ayağı için geri sayım sürüyor. Çok sayıda sürpriz duyuruya ev sahipliği yapacak WWDC 2026 etkinliği için şirket, geliştirici ve medya mensuplarına davetiyeleri göndermeye başladı.

    Merakla beklenen etkinlikte Apple ekosisteminin geleceğini şekillendirecek önemli duyurular karşımıza çıkacak. Bu yılın dikkat çeken “Coming bright up” mottosu ve parlak estetik tasarım, platformda yer alacak köklü değişimlerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

    WWDC 2026 etkinliğinden neler bekleniyor?

    Merakla beklenen WWDC 2026 etkinliği 8-12 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Hiç şüphesiz ki pek çok teknoloji tutkunu için etkinliğin en büyük sürprizi, yeni iOS 27 işletim sistemi ve Apple Intelligence özelliklerini destekleyen yapay zeka tabanlı yenilenmiş Siri olacak.

    MacRumors’a göre resmi davetiyede, WWDC 2026’nın Kaliforniya, Cupertino’daki Apple Park’ta düzenleneceği belirtiliyor. Bununla birlikte sunumun Pasifik saatiyle 10:00’da, Türkiye saatiyle 20:00’de başlayacağı belirtiliyor.

    Etkinliğe bizzat katılamayan teknoloji meraklıları, sunumu Apple’ın internet sitesinden, Apple TV’den ve şirketin resmi YouTube kanalından canlı olarak izleme şansına sahip olabilecek.

    WWDC 2026 etkinliğinin başrol kahramanı iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 ve hatta tvOS 27’deki Siri için yeni yetenekler sağlamak üzere Google ile işbirliği içinde oluşturulan Apple Intelligence’ın yeni sürümü olacak.

    Apple ayrıca geliştiriciler için “Platforms State of the Union” etkinliğine ev sahipliği yapacak. Şirket, hafta boyunca Apple mühendisleri ve tasarımcılarıyla birlikte kılavuzlar, video oturumları, grup çalışmaları ve soru-cevap oturumları düzenleyerek geliştiricilere yeni sistem özelliklerinin kullanımında rehberlik edecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

