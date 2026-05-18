iOS 27 ile birlikte Siri’ye bellek sınırlaması geliyor

iOS 27 ile beraber Siri, kullanıcı verilerinin cihazda kalma süresini kısıtlayan yeni bir bellek yönetim sistemine geçecek.

Kullanıcılar, Siri ile yaptıkları sesli ve yazılı konuşmaların belirli bir süre sonra otomatik olarak silinmesini sağlayabilecek.

Yeni bellek sınırlarıyla birlikte cihaz içi yapay zeka modellerinin depolama alanını gereksiz yere işgal etmesini kalıcı olarak önleyecek.

Apple yeni nesil işletim sistemi olan iOS 27 ile birlikte önemli yenilikler sunmaya hazırlanıyor. Güncellemenin en büyük sürprizlerinden biri de uzun süredir beklenen yapay zeka destekli yenilenmiş Siri asistanı olacak. Apple’ın AI tabanlı asistan hizmeti, Google Gemini modellerinden güç alacak.

İlk olarak Haziran ayında gerçekleşecek WWDC26 etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak yapay zeka destekli yeni Siri, asistanın çalışma mimarisinde köklü bir değişim sunacak. Yeni bellek yönetimi özelliği, Siri’nin her detayı hatırlayan bir asistan olmak yerine yalnızca ihtiyaç anında çalışan ve kullanıcı gizliliğini ön planda tutan bir yapıya bürünecek.

Apple yapay zekada gizlilik çıtasını yükseltiyor

Bloomberg’den Mark Gurman’ın iddialarına göre yeni Siri’nin tam teşekküllü geleneksel bir sohbet robotuna dönüşmesi bekleniyor. iOS 27 işletim sisteminin, doğrudan etkileşim için “Ara veya Sor” modu ve bildiğimiz sohbet robotlarına çok benzeyen bir konuşma geçmişi ile birlikte bağımsız bir uygulama sunacağı tahmin ediliyor.

Bu bağlamda Apple’ın depolama alanını belirli bir şekilde yönetmeyi planladığı anlaşılıyor. Söylentilere göre konuşmalar 30 gün sonra otomatik olarak silinecek. Fakat bu süre bir yıla kadar uzatılabilecek ya da süresiz olarak saklanabilecek.

Bu özellik, bazı yönlerden Mesajlar uygulamasını anımsatıyor. Bu sayede kullanıcı gizliliğine ve kişisel verilere odaklanmaya devam ediyor.

Kullanıcılar ayrıca, ekranın ortasından aşağı kaydırarak etkinleştirilebilen “Ara veya Sor” adlı yeni bir mod aracılığıyla bağımsız uygulamaya erişebilecek. Sohbet depolama alanına daha sıkı sınırlar getirmek, kullanıcıların daha fazla gizlilikten yararlanmasını sağlayacak.

Diğer sohbet botlarından farklı olarak bu korumalar varsayılan olarak etkinleştirilecek ve manuel etkinleştirme gerektirmeyecek. Böylelikle genel güvenlik mekanizması güçlendirilecek.