Samsung Galaxy S26 Ultra’dan mobil fotoğrafçılar için sürpriz güncelleme

Samsung, Galaxy S26 Ultra'nın 24 MP modunda 10x zoom yapıldığında ortaya çıkan agresif kenar keskinleştirmeleri ve yapay doku bozulmaları çözdü.

Şirketin sessiz sedasız yayınladığı son güncelleme, kamera tarafında önemli iyileştirmeler sunuyor.

Daha önce 9.9x yakınlaştırmadan sonra bozulan görüntü kalitesi, yeni işleme hattı sayesinde artık 14.9x seviyelerine kadar net ve kararlı bir şekilde korunabiliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi özelliklere sahip Galaxy S26 Ultra modeli için 10x ve üzeri zoom yeteneğini iyileştiren yeni kamera güncellemesini sessiz sedasız yayınladı.

Daha önce sunulan güncelleme paketi, 24 MP modunda çalışırken ana sensörün işleme algoritmasını değiştirmişti. Şimdi ise bu zoom seviyesinde çekilen görüntülerin kalitesini artıracak önemli dokunuşlarda bulunuldu.

Galaxy S26 Ultra’nın 10x zoom işleme altyapısı değiştirildi

Samsung’un en üst düzey modeli Galaxy S26 Ultra, iyi tanımlanmış alanlarda “kayıpsız zoom” olarak adlandırılan özelliği sunuyordu. Ultra geniş açılı lens 0,9x’e kadar ideal şekilde çalışırken, ana lens 1,9x’e kadar dengeyi koruyor ve 5x telefoto lens 9,9x’e kadar büyük bir tutarlılık sergiliyordu.

24 MP çözünürlükte 10x sınırını aştığında, son dosya 12 MP’ye sıkıştırılmış olsa bile yazılım agresif bir işlem sonrası uygulama başlatıyordu. Bu eski davranış, aşırı dijital keskinliğe ve çok şiddetli kenar iyileştirmesine sahip görüntülerle sonuçlanıyordu.

SammyGuru’ya göre ince dokular genellikle grafik motoru tarafından yapay olarak yeniden oluşturulmuş gibi görünüyor ve karmaşık sahnelerde görünür hesaplama hatalarına neden oluyordu. Bu nedenle de 10x’i aştığınızda manuel olarak 12 MP moduna geçmeniz standart öneriydi.

Nisan ayında yayınlanan yeni yama, bu dengeyi yeniden ayarlayarak 24 MP performansını 12 MP’de bulunan doğal pürüzsüzlüğe yaklaştırdı. Doku yeniden yapılandırması artık kontrollü bir şekilde çalışarak yapay mikro kontrastı ve sert kenarları azaltıyor. Lens düzeneğinin orijinal optik özelliklerini daha iyi koruyan bir görüntü elde ediliyor.

Bu değişiklik sayesinde 24 MP modunun gerçek kullanılabilir aralığı genişletildi ve artık 14,9x’e kadar sabit kalıyor. Böylelikle mobil fotoğrafçılar, 10x eşiğini geçtiklerinde çözünürlükler arasında sürekli geçiş yapmak zorunda kalmayacak. Sistem, optimize edilmiş işlemenin öngörülebilirliğiyle birlikte daha fazla dosya detayı avantajı sunuyor.

Fakat 15x zoom’dan itibaren Samsung’un güçlü işlemci hattı görüntü kontrolünde agresif bir şekilde devreye giriyor. Yapay zeka ve dijital iyileştirme, uzun mesafelerde keskinliği belirliyor ve gürültüyü önlemek için 12 MP en güvenli seçenek oluyor. 24 MP modu ise sensörün çalışması için yeterli optik bilginin olduğu güçlü aydınlatma koşullarında ancak bu seviyenin üzerinde kullanışlı görünüyor.