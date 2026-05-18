    Anthropic’in yapay zekası Mythos, macOS’u hackledi

    Anthropic'in gelişmiş yapay zekası Mythos, Apple'ın macOS işletim sistemindeki en üst düzey bellek koruma duvarlarını aşmayı başardı.
    Yapay zeka macOS'tan 5 günde root yetkisi aldı
    • Siber güvenlik şirketi Calif'teki araştırmacılar, Anthropic'in güçlü yapay zekası Mythos yardımıyla macOS'te kritik bir açık zinciri oluşturdu.
    • Yapay zeka, sistemdeki iki küçük hatayı birleştirerek Apple'ın M5 işlemcilerle sunduğu yeni MIE korumasını devre dışı bıraktı.
    • Yalnızca sıradan bir yerel kullanıcı yetkisiyle başlayan saldırı, yapay zekanın hızı sayesinde sadece 5 gün içinde root yetkisine ulaştı.

    Siber güvenlik odaklı bir şirket olan Calif, macOS işletim sisteminin gelişmiş koruma önlemlerini aşmanın yeni bir yolunu keşfettiklerini öne sürüyor. Firma, Anthropic tarafından geliştirilen gelişmiş yapay zeka aracı Mythos aracılığıyla Nisan ayında Apple’ın yazılımında ciddi açıklar yakaladı.

    Wall Street Journal tarafından aktarılan detaylara göre bu güvenlik açığı saldırgana cihazın kısıtlı alanlarına erişim imkanı veriyor. Aynı zamanda Apple’ın yıllarca geliştirdiği teknolojileri hedef alıyor.

    Calif, 55 sayfalık bir raporu Apple mühendislerine Cupertino’daki şirket merkezinde bizzat teslim etti. ABD’li teknoloji devinin söz konusu materyali incelediği ve potansiyel güvenlik açıklarıyla ilgili raporları çok ciddiye aldığı vurgulandı.

    Güvenlik şirketinin kullandığı teknik tam olarak açıklanmadı. Apple, söz konusu hataları düzelttikten sonra ayrıntıları paylaşmayı planlıyor. Ortaya çıkan raporlara göre bu teknik, Mac’lerdeki belleği bozmayı amaçlayan bir dizi yöntemle iki hatanın birleştirilmesini içeriyor.

    Anthropic ve Apple

    Bu tür bir güvenlik açığı, saldırganın normalde izole edilmiş alanlara erişerek sistem içindeki ayrıcalıklarını genişletmesine olanak tanıyabilir. Bu olaya ayrıcalık yükseltme deniyor.

    Apple geçen yıl cihaz belleği için geliştirilmiş bir koruma olan MIE teknolojisini duyurmuştu. Bu teknoloji, yaygın bellek bozulmalarını tespit edip engellemeyi ve çekirdek gibi saldırılardaki kritik yüzeyleri korumayı vaat ediyor.

    Şirket, bu teknolojinin geliştirilmesinin yaklaşık beş yıl sürdüğünü iddia ediyor. Fakat araştırmacıların Mythos’un temelini oluşturan programlama dili Claude’un yardımıyla güvenlik açıklarından yararlanabilen kodu oluşturmaları yalnızca beş gün sürdü.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

