    Samsung Galaxy S26 için One UI 9 Beta testleri başladı

    Samsung, Galaxy S26 serisi için Android 17 tabanlı One UI 9.0 Beta programını belirli bölgelerde resmen başlattı.
    • One UI 9.0 Beta süreci Samsung tarafından resmen başlatıldı.
    • Galaxy S26 serisi için Android 17 tabanlı güncellemenin yeni test sürümü yayınlandı.
    • Şimdilik sadece ABD'ye gelen güncelleme, yakında Almanya, ABD ve Güney Kore'nin bulunduğu seçili pazarlarda kullanılabilecek.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S26 serisi için yeni One UI 9 Beta güncellemesi yayınladı. Yayınlanan yeni güncelleme, bu hafta kullanıcılara sunulan ve sistemin yeni sürümünü duyuran ilk test sürümünü tamamlıyor. Yazılım şu anda cihazları etkileyen kritik bazı güvenlik açıklarını gideriyor..

    Yeni One UI güncellemesi, amiral gemisi Samsung Galaxy S26 serisi için son ZZEG yapısına dayanıyor. Bununla birlikte yazılım, ABD’deki test kullanıcıları için şu anda mevcut durumda. Şirket, bazı operatörlerde mobil veri kullanımını engelleyerek kullanıcılar için büyük bir rahatsızlığa neden olan sorunları çözüyor.

    Samsung tarafından kullanıcılara sunulan yeni güncelleme, 523,48 MB ağırlığında bir indirme dosyası içeriyor. Bununla beraber yazılım yalnızca küçük düzeltmeler içerdiği için telefonları One UI 9.0’ın ilk Beta sürümünde tutuyor.

    One UI 9 Beta güncellemesi
    Kaynak: Tarun Vats

    SammyGuru’nun haberine göre güncellemenin önümüzdeki günlerde Almanya, Güney Kore ve Birleşik Krallık’ta da yayınlanması bekleniyor. Bu bölgelerde One UI 9 Beta testi şu anda zaten mevcut durumda. İkinci Beta sürümünün ise birkaç hafta içinde yayınlanması planlanıyor.

    Samsung Galaxy S26 serisinin teknik özellikleri

    Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Plus
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Boyut 71,7 x 149,6 x 7,2 mm 75,8 x 158,4 x 7,3 mm
    78,1 × 163,6 × 7,9 mm
    Ağırlık 167 gram 190 gram 214 gram
    Ekran 6,3 inç Dynamic AMOLED 2X, FHD+, 120 Hz, 2.600 nit 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X, QHD+, 120 Hz, 2.600 nit
    6,9 inç Dynamic AMOLED 2X, QHD+, 120 Hz, 2.600 nit
    İşlemci Samsung Exynos 2600 Samsung Exynos 2600
    Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
    RAM 12 GB RAM 12 GB RAM
    12 GB veya 16 GB RAM
    Depolama 256 GB veya 512 GB 256 GB veya 512 GB
    256 GB, 512 GB veya 1 TB
    Selfie kamerası 12 MP (f/2.2) 12 MP (f/2.2) 12 MP (f/2.2)
    Arka kamera 50 MP Ana (f/1.8) + 12 MP U-Geniş (f/2.2) + 10 MP Tele (3x, f/2.4) 50 MP Ana (f/1.8) + 12 MP U-Geniş (f/2.2) + 10 MP Tele (3x, f/2.4)
    200 MP Ana (f/1.9) + 50 MP U-Geniş (f/1.9) + 50 MP Tele 1 (5x, f/2.9) + 10 MP Tele 2 (3x, f/2.4)
    Batarya ve şarj 4.300 mAh pil, 25W şarj 4.900 mAh pil, 45W şarj
    5.000 mAh pil, 60W hızlı şarj
    İşletim sistemi Android 16, One UI 8.5 Android 16, One UI 8.5
    Android 16, One UI 8.5
    Diğer özellikler 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4, NFC, IP68 5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IP68
    5G, Wi-Fi 7, BT 6.0, NFC, IP68

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

