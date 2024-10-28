Uygun fiyata yüksek performans: iPhone SE 4’ün teknik özellikleri belli oldu

Teknoloji devi Apple, akıllı telefon serisinin bir sonraki uygun fiyatlı versiyonu olan yeni iPhone SE 4 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın zamanda ortaya çıkan raporlar, cihazın seri üretiminin Aralık 2024’te başlayacağını öne sürüyor.

iPhone SE 4’ün resmi tanıtımın 2025’in ilk çeyreğinde yapılması, ürünün raflara gelişinin ise Mart ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Söylentiler üst düzey donanım detaylarını doğrulayarak iPhone SE 4 modelinin iddialı teknik özellikleri hakkında bizlere ipuçları veriyor. Gelen raporlar, telefonun üst seviye modellere yakın bir performans sunacağına işaret ediyor.

iPhone SE 4 özellikleri ortaya çıktı

Jukanlosreve adlı X kullanıcısına göre iPhone SE serisinin yeni modelinde yer alacak en büyük değişiklik, bağlantıda iyileştirmeler vaat eden ve kod adı “Centauri” olan, Apple tarafından özelleştirilmiş bir 5G modemin kullanılması olacak. Yeni iPhone SE 4, iPhone 14’tekine benzer şekilde 2.532 x 1.170 piksel çözünürlüğe ve 800 nit zirve parlaklığa sahip 6,06 inç LTPS OLED ekranla gelecek. Ayrıca cihaz, darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklılık sağlayan Ceramic Shield katmanıyla korunacak.

İddialı teknik özellikleri ile öne çıkacak iPhone SE 4 modeli iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ta kullanılanla aynı olan ve 8 GB LPDDR5X RAM ile eşleştirilmiş A18 işlemci tarafından desteklenecek. Performanstaki iyileşme, modelin satışlarını artırmaya yardımcı olacak. Bununla birlikte cihazda yeni Apple Intelligence özelliklerinin de destekleneceği vurgulanıyor.

iPhone SE 4, video kayıt yetenekleri hakkında daha fazla ayrıntıya girmeden 48 MP Sony Exmor IMX904 ana kamera ve 12 MP ön kamera ile karşımıza çıkacak. Cihazın boyutları 146,7 x 71,5 x 7,8 mm olacak ve 3.279 mAh pil ile önceki SE modelinin 2.018 mAh kapasitesine göre önemli bir iyileşme sağlanacak. Yani yeni model yüzde 62,5’lik bir pil ömrü artışıyla sunulacak.

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Face ID desteğine sahip olacak uygun fiyatlı iPhone modeli suya dayanıklılık için IP68 sertifikası içerecek. 20W’a kadar kablolu hızlı şarjla gelecek modelde, Qi2 ve MagSafe kablosuz şarjla ise 15W’a kadar destek sağlanacak. Ekran en üst düzey modellerden biraz daha küçük olsa da, donanımın geri kalanı daha pahalı iPhone’larla karşılaştırılabilir nitelikte olacak ve bu da iPhone SE 4’ü rekabetçi bir fiyata güçlü bir Apple telefonu arayanlar için cazip bir seçim haline getirecek.

Son olarak iPhone SE 4’ün 499 ila 549 dolar fiyat etiketine sahip olacağı öne sürülüyor. Bu sayede cihaz, fiyat-performans konusunda pazarda öne çıkan telefonlar arasında yer alacak.

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