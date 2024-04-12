iPhone SE 4 özellikleri ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Apple yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu yılın Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen amiral gemisi iPhone 16 serisi için geri sayım başlarken, aynı zamanda şirketin uygun fiyatlı yeni iPhone SE 4 cihazını geliştirmeye devam ettiği de biliniyor. Gelen son bilgiler, cihazdan neler bekleyebileceğimize dair bizlere yeni fikirler veriyor.

Bütçe dostu bir seçenek ile akıllı telefon portföyünü genişletmeyi planlayan şirket, en erken 2025 yılında yeni iPhone SE (Special Edition) modelini kullanıcılara sunacak. iPhone 13’ten ilham alan bir tasarıma sahip olması beklenen model, selefine kıyasla önemli değişikliklerle karşımıza çıkacak. Peki ya yeni nesil iPhone SE 4’ten neler bekleniyor? İşte ayrıntılar…

Touch ID’nin yerini Face ID alacak

Fiyat-performans odaklı yeni nesil iPhone modeli, serinin bir önceki cihazı olan iPhone SE (2022) modeline göre radikal bazı değişikliklere ev sahipliği yapacak. Cihazdaki en temel değişikliklerden bir tanesi, seride Touch ID özelliğine veda edilmesi olacak. Bunun yerine şirket, amiral gemisi iPhone’larda karşımıza çıkan Face ID kimlik doğrulama sistemini kullanıcılarla buluşturacak.

iPhone SE 4 modelinde Face ID teknolojisinin tercih edilmesi, kullanıcıların güvenlik ve gizliliğini artırmalarına katkıda bulunacak. Bu sayede kullanıcıların daha pratik ve hızlı bir şekilde cihazlarını kullanabilecekleri biliniyor. Touch ID sistemi günümüzde birçok dezavantaj yaratıyor. Örneğin eldiven takılıyken bu sistemden yararlanmanız mümkün olmazken, Face ID’de yüzünüzde maske varken bile cihazınızı rahatlıkla açmanız mümkün kılınıyor.

Dinamik Ada özelliği amiral gemisi cihazlarla sınırlı tutulacak

Apple tarafından ilk kez iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde kullanıcılara sunulan Dynamic Island (Dinamik Ada) özelliği ne yazık ki iPhone SE 4’te yer almayacak. İddialara göre şirket, bu fonksiyonu yalnızca amiral gemisi akıllı telefon modelleriyle sınırlı tutacak.

Fakat yine de iPhone SE 4 özellikleri arasında yeni nesil iPhone’larda görülen bazı pratik araçlar karşımıza çıkacak. Geçen yılın Eylül ayında piyasaya çıkan iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde gördüğümüz yan işlem düğmesi, muhtemelen Apple’ın uygun fiyatlı telefonunda da yer alacak.

iPhone SE 4 teknik özellikleri neler olacak?

Nguyen Phi Hung tarafından aktarılan bilgilere göre iPhone SE 4 modeli 148,5 x 71,2 x 7,8 mm boyutlarında olacak. 166 gram ağırlığa sahip olacak cihaz, 7000 serisi alüminyum alaşımlı gövdeyle gelecek. Cihazın ön ve arka kısmı cam yapıda olacak. Fakat ön camda şirket, ne yazık ki Ceramic Shield korumasına yer vermeyecek.

3. nesil iPhone SE modelinde 4,7 inç ekran boyutu tercih eden Apple, 4. nesilde önemli bir değişikliğe giderek 6,1 inç OLED ekranla karşımıza çıkacak. 60 Hz yenileme hızı korunmaya devam edecek. Öte yandan cihazda, iPhone 15’te de yer alan A16 Bionic çipi kullanılacak.

6 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB’a kadar NVMe flash depolama desteğine sahip olacağı öne sürülen iPhone SE 4 cihazında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve USB-C 2.0 destekleri bulunacak. 12 MP Sony IMX503 ana kamerayla gelmesi beklenen modelde 3.279 mAh pil kapasitesi taşınacak.