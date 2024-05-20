iPhone SE 4 fiyatı hakkında sevindiren iddia: Zam olmayacak!

Teknoloji devi Apple, amiral gemisi iPhone modellerinin yanı sıra ayrıca SE (Special Edition) adı verilen nispeten bütçe dostu modeller de üretiyor. Son olarak üçüncü nesil iPhone SE ile 2022 yılında karşımıza çıkan şirket, çok yakında seriye dördüncü modeli de kazandırmayı hedefliyor. iPhone SE 4 ile ilgili her geçen gün yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ederken, gelen son raporlar ise cihazın satış fiyatı hakkında önemli ipuçları veriyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, önümüzdeki yıl yeni iPhone SE modelini karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Gelecek yıl yalnızca iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesini duyurmayacak şirket, bununla birlikte uygun fiyatlı yeni modeline de yer verecek. Tasarım anlamında köklü değişikliklere ev sahipliği yapacak model, performans konusunda da beklentileri fazlasıyla karşılamayı hedefliyor. İşte cihazla ilgili ortaya çıkan son ayrıntılar…

iPhone SE 4 fiyatı sızdırıldı

Revegnus1’in X platformundan paylaştığı bilgilere göre merakla beklenen 4. nesil iPhone SE modeli erişilebilir bir fiyata sahip olacak. İddialara göre cihaz iPhone SE 3 ile aynı fiyat etiketiyle, yani 429 dolardan satışa sunulacak. Bazı tahminler telefonun 499 dolarlık fiyatla geleceğini öne sürse de yine de telefonun 500 doların altında bir rakamdan alıcılara hitap edecek olması heyecan uyandırdı.

2022 yılında piyasaya sürülen 3. nesil iPhone SE modelinde 4,7 inçlik Retina IPS LCD ekran yer almış, kompakt bir tasarıma odaklanılmıştı. Apple A15 Bionic çipinden güç alan model arka tarafta 12 MP tekli kamera, önde ise 7 MP’lik bir selfie kamerasıyla gelmişti. 4 GB RAM’e sahip modelde 20 watt hızlı şarjlı 2.018 mAh pil kapasitesi sunulmuştu. Serinin yeni modelinde ise çok daha gelişmiş bir donanım bekleniyor.

Donanım anlamında iPhone 14’ten esinleneceği öne sürülen iPhone SE 4 modeli, OLED ekran teknolojisi ve Face ID destekli 6,1 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacak. SE serisi için köklü bir tasarım değişikliği getirecek yeni model, iPhone 15 Pro serisinde de gördüğümüz Eylem düğmesiyle gelecek. Bu düğme sayesinde kullanıcıların sessiz moda geçmek, kamerayı açmak, el fenerini çalıştırmak ya da video kaydetmek gibi işlemlere pratik bir şekilde erişebileceği biliniyor.

Apple şu sıralar, Eylül ayında tanıtacağı iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesinin lansmanına odaklanmış durumda. Uygun fiyatı ile öne çıkacak iPhone SE 4 modelinin ise 2025 yılının ilk çeyreğinde piyasaya duyurulacağı tahmin ediliyor. Son olarak cihazda yapay zeka konusunda da işlevsel birçok özelliğin yer alması beklendiğini belirtmekte fayda var.

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