iPhone 17 Slim, ‘Pro Max’ sürümünden daha pahalı olabilir

Teknoloji devi Apple’ın bu yılki amiral gemisi iPhone serisinde önemli bir stratejik değişime gideceği biliniyor. iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi ile beraber serideki “Plus” modelini rafa kaldırmaya hazırlanan şirket, bunun yerine “Slim” adlı daha ince ve şık bir modele ev sahipliği yapacak.

Apple’ın yeni “Slim” modeli “Plus” serisinden farklı bir noktaya konumlandırılacak. Gelen son raporlara göre iPhone 17 Slim, serideki en pahalı model olacak ve iPhone 17 Pro Max cihazından daha pahalıya satılacak. İşte ortaya çıkan iddiaların detayları…

iPhone 17 Slim ince yapısıyla öne çıkacak

The Information’ın haberine göre Apple önümüzdeki yıl piyasaya süreceği yeni iPhone 17 Slim modelinde yalnızca basit bir isim değişikliği yapmayacak. Seriye eklenecek yeni model daha çok lüks ve yenilik arayan tüketicilere hitap edecek. Şirket adına önemli bir dönüm noktası olacak bu değişiklik, ultra hafif yapısıyla adından sıkça söz ettirecek.

Apple’ın şimdiye kadarki en ince telefonu olarak lanse edilecek ürün, cihazın boyutunda küçülmeye gitse de daha pahalı fiyatıyla dikkat toplayacak. iPhone 17 Pro Max modelinden bile daha pahalı olacağı öne sürülen iPhone 17 Slim, küçük ve ince kasasında olağanüstü bir performans taşıyacak.

iPhone 17 Slim tasarımı nasıl olacak?

iPhone 17 Slim ile birlikte Apple, önemli bir tasarım değişikliğine imza atmaya hazırlanıyor. Şirket bu cihazla birlikte iPhone X’ten bu yana sürdürdüğü tasarım dilini terk ederek daha rafine bir görünüm sağlayacak. Serideki diğer modellere kıyasla çok daha ince bir yapıya sahip olması beklenen ürün, alüminiyum çerçeve tercihiyle cihazın kalınlığını ciddi oranda düşürecek.

Elbette ki cihazdaki küçülme yalnızca telefonun gövdesiyle sınırlı kalmayacak. Bununla birlikte şirket, Dynamic Island (Dinamik Ada) tasarımını da küçültecek. Öte yandan iddialara göre arka taraftaki kamera seti sol kısımdan ortaya konumlandırılacak. Bu sayede çok daha ayırt edici bir görünüm sağlanacak.

iPhone 17 Slim’in ekran boyutları şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor. Ancak ortaya çıkan detaylar, şirketin akıllı telefon portföyünde önemli bir stratejik değişikliğe gittiğine işaret ediyor. Satış rakamları konusunda “Plus” modellerinden istenen performansı alamayan şirket, “Slim” modeliyle bu durumu değiştirmeyi ve tüketicilerin ilgisini üzerinde toplayacak bir cihaz ortaya koymayı amaçlıyor.