Sızdırılan iPhone SE 4 kılıfları, cihazın tasarımını ortaya çıkardı

Apple, 2016 yılından bu yana çeşitli aralıklarla uygun fiyatlı iPhone serisi olarak da bilinen iPhone SE (Special Edition) modellerini karşımıza çıkarıyor. En son 2022 yılında 3. nesil iPhone SE modeliyle dikkatleri üzerinde toplayan şirket, şimdi ise serinin yeni modelini geliştiriyor. Nispeten bütçe dostu bir fiyat etiketiyle piyasada boy gösterecek cihazla alakalı yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı iddiası ortaya çıkan iPhone SE 4 modelinin tasarımı hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. MajinBu adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısının paylaşımında, beklenen cihazın nasıl görüneceğine ilişkin önemli ayrıntılar yer aldı. İnternete sızdırılan iPhone SE 4 kılıfları, telefonun tasarımı ile ilgili akıllardaki soru işaretlerini önemli ölçüde giderdi.

iPhone SE 4 tasarımı hakkında yeni detaylar geldi

Ortaya çıkan yeni iPhone SE 4 kılıfları, beklenen cihazın tasarımı hakkında önemli ipuçları veriyor. Arka tarafta tekli kamera tercihini devam ettirecek olan model, kameranın yanında birer adet mikrofon ve LED flaş sunacak. Şirket, kamera modülünü yeni bir tasarımla karşımıza çıkaracak.

Yakın zamanda ortaya çıkan bazı sızıntılar, merakla beklenen 4. nesil iPhone SE’nin iPhone 16 serisinde de beklenen bir işlev olan yakalama düğmesi ile geleceğini öne sürüyordu. Fakat sızdırılan kılıflarda bunun mümkün olmayacağı görülüyor. Dolayısıyla şirket, muhtemelen iPhone 14 ile aynı çerçeveyi yeni modelinde kullanılacak.

iPhone SE 4 ile ilgili bir diğer önemli yenilik ise bağlantı desteği konusunda olacak. Apple’ın yeni fiyat-performans telefonu USB-C girişiyle piyasaya çıkacak. Bilindiği üzere şirket, Avrupa Birliği politikalarına uyum kapsamında geçen yıl piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi iPhone 15 serisinde de Lightning girişine veda edip USB-C’yi benimsemeye başlamıştı. Aynı durum, yeni Special Edition (SE) cihazında da geçerli olacak.

6,1 inç OLED ekrana sahip olacağı öne sürülen 4. nesil iPhone SE modelinde Apple tarafından geliştirilen A16 Bionic çipi yer alacak. 12 MP ana kamerayla gelecek modelde Face ID güvenlik sistemi sunulacak. Şirketin amiral gemisi modellerine kıyasla daha basitleştirilmiş bir donanıma ev sahipliği yapacak model, fiyat-performans çizgisinde öne çıkan seçeneklerden biri olmayı hedefliyor.

Şimdilik Apple iddialara ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı. iPhone SE 4’ün çıkış tarihi için 2025 yılına işaret edilirken, yıl sonuna doğru cihazla alakalı çok daha fazla somut bilginin ortaya çıkacağı düşünülüyor.