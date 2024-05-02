iPhone cihazlarında alarm hatası! Kullanıcılar isyan etti

iPhone cihazlarında görülen can sıkıcı alarm hatası kullanıcıları isyan ettirdi. Kullanıcıların sosyal medya üzerinden yapmış olduğu geri bildirimlere göre iPhone’ların alarmında sorun meydana geldiği ortaya çıktı. Geçen yıl da ortaya çıkan bu problem, yeniden tekrarlanmasıyla kullanıcılardan büyük tepki topladı.

Sosyal medyada birçok iPhone kullanıcısı alarmlarının çalmadıklarını ifade etti. Buna karşı Apple’dan cevap gecikmedi. Şirket, söz konusu problemin farkında olduklarını dile getirerek hatayı çözüme kavuşturmak üzere kolları sıvadığını bildirdi. Fakat şimdilik ne yazık ki bu sorunun neden meydana geldiğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

iPhone cihazlarındaki alarm hatası nasıl çözülür?

The Verge’ün haberine göre Apple şu anda iPhone cihazlarındaki alarm hatası ile ilgili kolları sıvayıp çözüm üretmeye odaklanmış durumda. Şirket çok yakında muhtemelen yeni güncellemeyle bu sorunu çözmeyi planlıyor. Ancak bir an önce bu problemi ortadan kaldırmak isteyen kullanıcılar, geçici bir çözümden yararlanarak söz konusu hatayı düzeltebilir.

Bunun için kullanıcıların iPhone cihazlarında Ayarlar sayfasına girip “Face ID ve Parola” sayfasını açıp, ardından “Dikkat Gerektiren Özellikler” seçeneğini devre dışı bırakmaları tavsiye ediliyor. Tahminlere göre cihazlarda alarm çalmasını engelleyen olası faktörlerden bir tanesi bu seçenek olarak görülüyor.

iPhone’lardaki “Dikkat Gerektiren Özellikler” fonksiyonu, kullanıcıların bir ortamdaki varlığını fark edip rahatsız etmemek üzere işlev gösteriyor. Fakat bu özellik bazı durumlarda istendiği gibi çalışmıyor olabilir. Dolayısıyla bu durum, alarm hatasının doğmasına yol açan faktörler arasında değerlendiriliyor. İddialara göre bu seçeneğin açık olması, kullanıcıların o sırada zaten uyanık olduğunu “yanlış bir şekilde” tespit ederek alarmın düzgün çalışmamasına yol açıyor.

Öte yandan konuya ilişkin bir diğer çözüm ise cihazın Ayarlar sayfasına girip “Ses ve Dokunuş” bölümünden kullanıcıların alarm sesini artırmaları olacaktır. Alarm sesinin kısık olması halinde böyle bir hatanın meydana gelebileceği de öne sürülüyor.

Bilindiği üzere iPhone’larda ses seviyesi ayarı, cihazın yan tarafında yer alan butonlar sayesinde pratik olarak değiştirebiliyor. Dolayısıyla bazı durumlarda kullanıcıların yanlışlıkla alarmı kıstıkları da olası bir senaryo olarak kabul ediliyor.

Yukarıda yer alan iki çözümü de deneyerek söz konusu hatayı ortadan kaldırmayı deneyebilirsiniz. Kalıcı bir çözüm için ise Apple’ın çalışmaya devam ettiğini belirtmekte yarar var.