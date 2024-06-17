iPhone 17 daha ince tasarımla gelecek! Fakat bunun sonuçları olumsuz olabilir

iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi için geri sayım başlarken, merakla beklenen üst seviye cihazların daha ince bir tasarıma ev sahipliği yapacağı ortaya çıktı. Yakın zaman önce M4 çipli iPad Pro modelini karşımıza çıkaran şirket, 5.3 mm ve 5.1 mm kalınlıkta üretilen ultra ince yapıya sahip ürünleriyle dikkatleri üzerinde toplamıştı. Gelen son raporlardan anlaşıldığı üzere firma bu zarif ve estetik dokunuşu yeni telefonlarında da benimsemeye devam edecek. Şirketin yeni nesil iPhone’ları önceki modellere kıyasla çok daha ince bir yapıda olacak.

Ürünlerinin tasarımında yerden tasarruf etmek için önemli çalışmalar gerçekleştiren Apple ekibi bu konuda anakart tasarımını değiştirmek ve L şeklinde piller kullanmak gibi çözümlere gitti. Geçen yılın son çeyreğinde piyasaya sürülen iPhone 16 serisiyle beraber serinin temel modeli de dahil olmak üzere tüm cihazlarda L şeklinde piller donatılmaya başlandı. Bloomberg editörü Mark Gurman’ın iddialarına göre bu durum şirketin stratejik dönüşümünün bir parçası oldu ve gelecekteki modellerde de sürdürülecek.

iPhone 17 pil konusunda hayal kırıklığına uğratabilir

Yakın zaman içinde ürün portföyünün önemli bir kısmını daha ince kasa tasarımlarıyla değiştirmek isteyen Apple, M4 işlemcili iPad Pro modelinde bunu uygulamaya geçirmişti. Her ne kadar cihazın ince görünümü ürüne oldukça şık bir hava katsa da ne yazık ki bu durumun bazı dezavantajları olmuştu.

Cihazda dayanıklılık seviyesini artırmak adına koruyucu bir kaplamaya yer verilse de buna rağmen tüketiciler için hayal kırıklığı ile sonuçlanan durumlarla karşılaşılmıştı. 13 inç iPad Pro nispeten daha dayanıklı bir yapıya sahip olsa da tabletin 11 inçlik sürümü küçük boyutu nedeniyle daha zayıf kalmıştı. Bu da tüketicilerin tepkisini üzerine çekmesine yol açmıştı.

iPhone 17 serisinin daha ince bir tasarımla karşımıza çıkmasının ise yalnızca dayanıklılık konusunda değil, aynı zamanda kullanıcıların daha az pil kapasitesine sahip olmaları konusunda da dezavantaj yaratabilir. Bununla birlikte cihazın aşırı ısınmaya daha elverişli olacağı da iddia ediliyor.

Fakat şirketin selefine göre daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir pil tercihi ve grafen termal sistemi sayesinde bu sorunlardan belli ölçüde kurtulabileceği düşünülüyor. Ancak yine de tüm bunları görmek için Eylül ayına kadar beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

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