iPhone 16 yapay zeka odaklı bir işlemci ile gelecek

Teknoloji devi Apple, iPhone 16 serisi akıllı telefon modellerinde yapay zeka odaklı bir işlemci ile karşımıza çıkacak. iOS 18 işletim sistemini birçok AI yeteneğiyle güçlendirecek olan şirket, A18 Bionic yonga seti sayesinde rakipleriyle yapay zeka yarışına dahil olacak.

Apple’ın bu yılın Eylül ayında piyasaya sunacağı yeni akıllı telefon ailesi, başta Güney Koreli rakibi Samsung’un Galaxy S24 serisi olmak üzere bu yılın en güçlü Android telefonları ile sert bir rekabete girecek. Gelişmiş AI yetenekleriyle öne çıkan cihazlar, iPhone 16 modellerinin yapay zeka özellikleriyle boy ölçüşecek. Peki ya bu noktada Apple hangi hamlelerde bulunuyor? İşte detaylar…

iPhone 16 serisinin işlemci detayları sızdırıldı

Economic Daily News’in haberine göre Apple, entegre yapay zeka bilgi işlem çekirdeklerinin sayısını ciddi bir seviyede artırmayı planlıyor. Bilgisayar tarafında M4 çipini ve iPhone’lar için A18 Bionic’in AI yetenekleri bu sayede üst noktaya çıkarılacak. Apple’ın termal cihazlarının AI bilgi işlem performansını önemli ölçüde güçlendiriliyor.

Şimdililk hangi çekirdeklerin iyileştirileceği açıklanmasa da iddialara göre bu yeni özellik AI Neural Engine için gelecek. Şirket geçen yıl A17 Pro Bionic çipinde yapay zeka çekirdekleri A16’ya göre iki kat daha hızlı bir hale getirmişti. Şimdi ise beklentiler daha fazlasına işaret ediyor.

Eylül ayında gelecek iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesinin tamamı iddialara göre Apple A18 Bionic çipinden güç alacak. Bilindiği üzere şirket son yıllarda Pro serisi ile standart modellerini ayırmak için işlemci tercihinde farklılıklara gitmişti. Ancak bu yıl durum değişebilir.

iPhone 16 Pro Max pil gücüyle öne çıkacak

Apple’ın yeni akıllı telefon ailesiyle ilgili yakın zamanda ortaya çıkan bir diğer ayrıntı ise serinin en güçlü seçeneği olacak iPhone 16 Pro Max’in gelişmiş pil kapasitesi ile alakalı oldu. WCCFTech’in haberine göre cihaz, Apple telefonlarda şimdiye dek görülen en büyük bataryaya sahip olacak.

iPhone 16 Pro Max modelinde yer alacak Apple A18 Pro (3 nm) işlemci üstün bir performans vaat edecek. Yüksek hız ve akıcılık gibi faktörlerin yanı sıra çip, enerji tasarrufu konusunda da kullanıcılara güven verecek.

4.422 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı öne sürülen iPhone 16 Pro Max, bu sayede tüm gün rahatlıkla yetecek bir pil ömrüne ev sahipliği yapacak. Böylelikle 30 saatin üstünde video oynatma desteği sunulacağı vurgulanıyor.