iPhone 16 Pro’nun göz alıcı yeni renkleri sızdırılan prototiplerde görüldü

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max tasarımları internete sızdırıldı. Teknoloji devi Apple’ın heyecanla beklenen yeni akıllı telefon ailesi gelecek ayın ortalarında resmi olarak piyasaya duyurulacak. Amiral gemisi telefonlar için geri sayım başlarken, cihazlarla alakalı her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gün içinde art arda gelen iki önemli sızıntıda iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesinin “Pro” modellerinin nasıl bir görünüme sahip olacağına ilişkin önemli detaylar karşımıza çıktı. Heyecanla beklenen amiral gemisi telefonların tasarımı ve göz alıcı yeni renk seçenekleri görüldü. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

iPhone 16 Pro yeni renk seçeneğiyle geliyor

Merakla beklenen iPhone 16 Pro cihazının ilgi çekici yeni bir renk seçeneğiyle karşımıza çıkacağı ortaya çıktı. Titanyum Altın renginde göz alıcı bir renkle tüketiciler için yeni bir renk opsiyonu sunacak cihazın yüksek çözünürlüklü bir görüntüsü yayınlandı. 9to5Mac tarafından paylaşılan görüntüyü aşağıdan inceleyebilirsiniz:

Yayınlanan render görüntüsü iPhone 16 Pro cihazının Titanyum Altın renk seçeneğinin önceki nesil iPhone modellerinde gördüğümüz açık ve parlak altından ziyade kum tonuna benzer bir tonda karşımıza çıkacağı anlaşılıyor. Hoş bir renkle dikkatleri üzerinde toplayacak cihaz sade ve farklı bir görünüm içeriyor.

iPhone 16 Pro için gelecek yeni renk seçeneği cihazı diğer seçeneklere göre daha ayırt edilebilir ve cazip bir hale getirmeyi amaçlıyor. Apple’ın tercih ettiği koyu renk tonu cihazın satışlarına da pozitif yönde bir katkıda bulunabilir. Zira bilindiği üzere parlak ve açık renklere sahip olan modeller daha çok kir ve parmak izi bırakma eğiliminde oluyor. Titanyum Altın ile birlikte şirket bu olumsuz faktörlerden etkilenmek istemeyen tüketiciler için önemli bir ayrıcalık sağlıyor.

iPhone 16 Pro Max’in renkleri ortaya çıktı

Apple’ın yeni akıllı telefon ailesinde ayrıca iPhone 16 Pro Max modelinin de tasarımı ve renk seçenekleri sızdırıldı. Sonny Dickson tarafından paylaşılan görüntüler, şirketin yeni amiral gemisi modelinin dört farklı renk tonuyla raflarda boy göstermeye başlayacağına işaret ediyor. Bu renkler arasına eklenen son seçenek ise altın tonda karşımıza çıkacak.

Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere iPhone 16 Pro Max beyaz, siyah, gri ve altın renklerle raflarda boy göstermeye başlayacak. Tüm modellerin titanyum kaplamayla geleceği belirtiliyor. Heyecanla beklenen iPhone 16 serisinin Eylül ayı ortasında gerçekleştirilecek bir lansman etkinliğinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Peki ya siz iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in yeni renklerini nasıl buldunuz? Fikir ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

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