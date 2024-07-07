iPhone 16 Pro mobil fotoğrafçıları heyecanlandıracak bir yenilikle geliyor

Apple, Eylül ayında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesinde mobil fotoğrafçılar için önemli bir yeniliğe imza atacak. Daha önce ortaya çıkan söylentiler, merakla beklenen serinin tüm modellerinde aynı işlemcinin yer alacağına işaret ediyordu. Son raporlar ise iPhone 16 Pro cihazının 5x optik yakınlaştırmalı periskop kamera ile geleceğini vurguluyor. Şu anda yalnızca iPhone 15 Pro Max’te yer alan etkileyici lensin bu yılki “Pro” modelinde de görüleceği belirtiliyor.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde aynı 5x optik yakınlaştırma desteğine sahip periskop lens sunacağı öne sürülen şirket, böylelikle iki güçlü telefonu arasındaki farkları azaltacak. iMore’un haberine göre Tayvan merkezli optik sistem tedarikçileri Largan ve GSEO’dan sağlanan periskop lens siparişleri, geçen yılki siparişlere kıyasla kayda değer bir ölçüde artırıldı. Kaynaklar bu durumun “Pro” serisinin iki seçeneğinde de ortak bir periskop lens taşımasından kaynaklandığını öne sürüyor.

iPhone 16 Pro, 5x optik yakınlaştırmalı telefoto lens sunacak

Geçen yıla kadar Largan firması 5x optik yakınlaştırmaya sahip periskop lensler için Apple’ın tek tedarikçisi olarak hizmet sağlıyordu. Şirketin Largan’dan lens talebi düşük seviyelerdeydi. Zira bu kamera yalnızca markanın tek bir modelinde, yani amiral gemisi iPhone 15 Pro Max’te yer alıyordu. Fakat bu yılki artan talepler, iPhone 16 Pro’nun da bu kameradan yararlanacağının ipucunu verdi.

iPhone 15 Pro Max’in yanı sıra bu sene iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde de 5x optik yakınlaştırmalı telefoto lenslere yer vermeye hazırlanan Apple, bunun için tedarikçi sayısını genişletiyor. Gelen raporlara göre GSEO, “Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir firma için” kalite testinden geçti ve Temmuz ayında üretimlere başlamaya hazırlanıyor. İddialara göre GSEO’nun Ağustos ayının ortasında ya da Eylül ayında Apple’a toplu siparişler sağlaması bekleniyor.

5x optik yakınlaştırmaya sahip telefoto kamera desteği ile iPhone 16 Pro modelini daha cazip bir hale getirmeye odaklanan Apple, geçen yıl piyasaya çıkan iPhone 15 Pro modelinde 3x optik yakınlaştırmayla karşımıza çıkmıştı. Şirketin attığı bu adım, özellikle de mobil fotoğrafçılar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

iPhone 16 serisinin tamamı ortak bir işlemciyle gelebilir

Amiral gemisi telefon ailesinde “Pro” ve “Pro Max” cihazları arasındaki farkları olabildiğince azaltmak isteyen Apple, periskop kamera ile bu hedefine bir adım daha atmış olacak. Şirketin yeni telefon ailesinde beklenen bir diğer önemli hamle ise seride yer alacak tüm modellerin aynı işlemciden güç alması olarak işaret ediliyor.

Yani bu iddianın doğru olması halinde şirket iPhone 14 serisinden bu yana ilk defa dört iPhone cihazında da ortak bir çip kullanmış olacak. iPhone 16 serisinin tamamında Apple A18 yonga setinin yer alması bekleniyor.

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