iPhone 16 Pro dokunmatik ekran sorunu ile tepki topluyor

Çok sayıda iPhone 16 Pro kullanıcısı yakın zamanda paylaştığı geri bildirimlerde, cihazın dokunmatik ekranında ara sıra sorun yaşandığını ifade etti. Kullanıcılar ekrandaki dokunma ve kaydırma hareketlerinin bazen işe yaramadığını dile getirerek ekranı kaydırmak ve tuşlara basmak gibi çeşitli etkileşimlerin etkilendiğini vurguladı. Klavyenin çalışmasını da etkileyen bu hata kullanıcıların eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

9to5Mac tarafından açıklanan bilgilere göre kullanıcı raporları ve testlerde sorunun iPhone 16 Pro’nun donanımında kaynaklanmadığı, bunun yazılımsal bir sorun olduğu ifade edildi. Görünüşe göre iOS 18’in yanlışlıkla dokunma algoritması, kullanıcının ekrana dokunma niyetini tespit etmekte sorun yaşıyor. İşte Apple’ın yeni amiral gemisi telefonunda yaşanan problemle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

iPhone 16 Pro kullanıcılarını isyan ettiren hata

Ortaya çıkan bilgilere göre kullanıcılar, ekranın diğer bölümlerine temas ederken yanlışlıkla dokunmayı reddeden sistemi istemeden etkinleştiriyor. Bazı kullanıcılar sorunun yaygın olarak sağ taraftaki Kamera Denetimine parmakla yaklaşıldığında meydana geldiğini, ancak olayın diğer taraflarda da görüldüğünü vurguluyor.

iPhone 16 Pro dokunmatik ekran sorunu meydana geldiği zaman, cihazın yazılımı ekrandaki yeni dokunuşları geçici olarak bir süreliğine görmezden gelmeye başlıyor. Bu da bu süre zarfında kullanıcı etkileşimlerinin kaydedilmediği anlamına geliyor. Khaos Tian adlı bir Mastodon kullanıcısı söz konusu hatayı şu şekilde ekran kaydına aldı:

Çok ince çerçevelere sahip ekranın, kullanıcıların farkına varmadan kenarlara dokunmasına olanak sağlaması ve algoritmanın kazara dokunmaları reddetmeyi aktif hale getirmesine neden olması nedeniyle sorunun iPhone 16 Pro’da daha sık yaşanabileceğine ilişkin iddialar mevcut.

iPhone 16 Pro dokunmatik ekran hatası iOS 18 ve iOS 18.1 işletim sistemini çalıştıran modellerde tespit edildi. İlginç bir şekilde hatanın kilit ekranında görünmediği, kullanıcı kilidi açtığında ve cihazı kullandığında ortaya çıktığı ekleniyor. Apple’ın yakında yayınlayacağı bir güncelleme ile bu sorunun çözüme kavuşturulacağı tahmin ediliyor.

iPhone 16 Pro teknik özellikleri

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlüğe sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran, Dynamic Island, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 2.000 nit’e kadar maksimum parlaklık ve Ceramic Shield koruması

2622 x 1206 piksel çözünürlüğe sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran, Dynamic Island, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 2.000 nit’e kadar maksimum parlaklık ve Ceramic Shield koruması İşlemci: Apple A18 Pro

Apple A18 Pro Dahili depolama alanı: 128, 256, 512 GB ve 1 TB depolama alanı

128, 256, 512 GB ve 1 TB depolama alanı Arka kamera: f/1,78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera | f/1,8 diyafram açıklığına, OIS ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP telefoto kamera

f/1,78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera | f/1,8 diyafram açıklığına, OIS ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP telefoto kamera Selfie kamerası: f/1,9 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ön kamera

f/1,9 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ön kamera Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC Diğer özellikler: Face ID, Kamera Denetimi Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 sertifikası

Face ID, Kamera Denetimi Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 sertifikası Batarya: MagSafe aracılığıyla 25 W’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj

MagSafe aracılığıyla 25 W’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

149,6 x 71,5 x 8,25 mm Ağırlık: 199 gram

199 gram İşletim sistemi: iOS 18

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