iPhone 16 Plus ön siparişlerde iPhone 16 Pro’yu tehdit ediyor

Geçtiğimiz hafta piyasaya duyurulan iPhone 16 Plus modeli kısa sürede dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Ming-Chi Kuo’ya göre cihaz 2,6 milyon ön sipariş alarak seride öne çıkan model haline geldi. Cihazın elde etmiş olduğu ön satış rakamları, lansman sırasındaki iPhone 15 Plus’tan yüzde 48 daha fazla oldu.

Daha güçlü bir işlemciye ve daha gelişmiş mobil fotoğrafçılık yeteneklerine sahip olan iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’i geride bırakmayı başardı. Fiyat-performans deneyimi bakımından seride özel bir konuma sahip olan bu model, “Plus” serisinin ilk kez bu kadar öne çıkmasına yardımcı oldu.

iPhone “Plus” serisinin kaderi değişiyor

Apple’ın “Plus” serisi akıllı telefon modelleri ilk kez 2022 yılında iPhone 14 serisinde ortaya çıktı. Model büyük ekranlı Android akıllı telefonlara rakip olacak şekilde geliştirildi. Büyük ekranlı ve “Pro” modellerine göre daha uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için dikkat toplayan bu seçenek şimdiye kadar seride arka planda kalan modeller arasında yer alıyordu.

iPhone 14 Plus ile başlayan serüven, başlangıçta ne yazık ki beklentileri pek de karşılayamadı. Cihaz piyasaya sürülmesinden iki hafta sonra Apple, telefonun üretimini azaltmaya yöneldi. Bu da modelin satışlarda düşük bir performans gösterdiğinin bir göstergesi oldu. O dönem kaynaklar iPhone 14 Plus’ın üretiminde sorunlar yaşandığını da vurguluyordu.

iPhone 15 Plus modeli selefinden daha iyi bir satış performansı gösterse de yine serinin gölgede kalan cihazı haline geldi. Üst düzey bir deneyim arayan tüketiciler “Pro” modele yönelirken, daha uygun fiyatlı bir seçenek tercih edenler ise genellikle standart modele yöneldi. Ancak bu yılki model ile birlikte “Plus” serisinin kaderi yavaş yavaş değişmeye başlamış gibi görünüyor.

iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro serisinden müşteri çalıyor

Android Authority’nin haberine göre iPhone 16 Plus şimdiden 2,6 milyon ön sipariş aldı. iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Pro modelleri sırasıyla 17,1 milyon (yüzde 16 düşüş) ve 9,8 milyon (yüzde 27 düşüş) sipariş aldı. İlk analizlere göre Plus modeli Pro cihazlardan müşteri payı çalmaya başladı.

iPhone 16 Plus’ın öne çıkma sebeplerinden bir tanesi de cihazın teslim tarihinin daha yakın olması olarak belirtiliyor. Cihaz iki ila üç hafta arasında teslim garantisi verirken, iPhone 16 Pro Max’te ise bu süre üç ila dört hafta olarak görülüyor.

Öte yandan iPhone 16’nın satışları da başarılı görünüyor. Cihaz ön siparişlerde iPhone 15’e göre yüzde 10 daha fazla sipariş aldı. Şimdiye kadar 7,3 milyon adet satış gerçekleştirildiği ifade edildi.

iPhone 16 Plus teknik özellikleri

Ekran: 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 2.000 nit en yüksek parlaklık ve ikinci nesil Ceramic Shield korumasına sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran

2796 x 1290 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 2.000 nit en yüksek parlaklık ve ikinci nesil Ceramic Shield korumasına sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A18

Apple A18 Dahili depolama alanı: 128, 256 ve 512 GB depolama alanı

128, 256 ve 512 GB depolama alanı Arka kamera: f/1,6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ultra geniş kamera

f/1,6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ultra geniş kamera Selfie kamerası: f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera

f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, işlem düğmesi, suya ve toza karşı IP68 sertifikalı

Face ID, kamera kontrol düğmesi, işlem düğmesi, suya ve toza karşı IP68 sertifikalı Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC Batarya: MagSafe aracılığıyla 25 watt’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj

MagSafe aracılığıyla 25 watt’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj Renk seçenekleri: Siyah, beyaz, pembe, gri-yeşil, lacivert

Siyah, beyaz, pembe, gri-yeşil, lacivert Boyutlar: 160,9 x 77,8 x 7,8 mm

160,9 x 77,8 x 7,8 mm Ağırlık: 199 gram

199 gram İşletim sistemi: iOS 18

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