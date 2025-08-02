iPhone 16 Plus modeli 14 bin TL indirimle A101’e geldi

A101 bu hafta iPhone 16 Plus modelini indirimli fiyatlarla satışa sundu.

Cihaz 14 bin TL indirim avantajıyla tüketicilerle buluştu.

Normal fiyatı 79 bin 999 TL olan telefon şu anda 65 bin 999 TL'den listeleniyor.

Apple’ın performans canavarı iPhone 16 Plus modeli bu hafta 14 bin TL indirim avantajı ile A101 mağazalarına geldi. 6,7 inç ekran boyutu, 48 MP ana kamera ve 4.674 mAh pil kapasitesine sahip olan cihaz ayrıcalıklı fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor.

A101 31 Temmuz 2025 kataloğu listesinde bu hafta pek çok teknolojik ürün yer alıyor. iPhone 16 Plus’ın yanı sıra uygun fiyatlı akıllı telefonlar, Samsung’un amiral gemisi tableti Galaxy Tab S10 Ultra, çocuk güvenlik kamerası oyuncu monitörü ve akıllı televizyonlar yer alıyor. Ayrıca fırın, mutfak robotu, vantilatör, hava temizleyici, buharlı ütü ve akıllı robot süpürge gibi ürünler de mevcut.

iPhone 16 Plus indirim fırsatı duyuruldu

Apple’ın resmi internet sitesinde iPhone 16 serisi modelleri 69 bin 999 TL fiyat etiketiyle başlıyor. iPhone 16 Plus ise 128 GB dahili depolama alanı seçeneğiyle 79 bin 999 TL’den listeleniyor. 256 GB’lık versiyon 85 bin 499 TL, 512 GB depolamalı sürüm ise 96 bin 499 TL karşılığında sunuluyor.

Apple’ın üst düzey telefonu A101’in internet sitesinde 128 GB dahili depolama alanı seçeneğiyle 65 bin 999 TL karşılığında satılıyor. Bu cazip indirim fırsatı ile birlikte tüketicilere 14 bin TL’lik indirim olanağı sunuluyor.

iPhone 16 Plus teknik özellikleri

Ekran: 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 2.000 nit en yüksek parlaklık ve ikinci nesil Ceramic Shield korumasına sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran

2796 x 1290 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 2.000 nit en yüksek parlaklık ve ikinci nesil Ceramic Shield korumasına sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A18

Apple A18 Dahili depolama alanı: 128, 256 ve 512 GB depolama alanı

128, 256 ve 512 GB depolama alanı Arka kamera: f/1,6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ultra geniş kamera

f/1,6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ultra geniş kamera Selfie kamerası: f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera

f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, işlem düğmesi, suya ve toza karşı IP68 sertifikalı

Face ID, kamera kontrol düğmesi, işlem düğmesi, suya ve toza karşı IP68 sertifikalı Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC Batarya: MagSafe aracılığıyla 25 watt’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj

MagSafe aracılığıyla 25 watt’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj Renk seçenekleri: Siyah, beyaz, pembe, gri-yeşil, lacivert

Siyah, beyaz, pembe, gri-yeşil, lacivert Boyutlar: 160,9 x 77,8 x 7,8 mm

160,9 x 77,8 x 7,8 mm Ağırlık: 199 gram

199 gram İşletim sistemi: iOS 18

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