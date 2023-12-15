iPhone 15 Pro selfie kamerası ile zirvede

Apple’ın bu yılın Eylül ayında piyasaya sunduğu yeni amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 15 Pro, DxOMark tarafından gerçekleştirilen selfie kamerası testinde zirveye çıktı. Geçtiğimiz haftalarda iPhone 15 Pro Max, en iyi selfie kamerasına sahip telefon unvanına sahip olmuştu. Şimdi bu modelin yanına, serinin standart Pro cihazı da eklendi.

DxOMark’ın yaptığı selfie kamerası testinde ilk sırada 149 puana sahip olan iPhone 15 Pro yer alıyor. Ancak cihaz, yine aynı puanı elde eden iPhone 15 Pro Max ile yan yana duruyor. Bu sayede teknoloji devi Apple, amiral gemisi telefonlarının performansını bir kez daha ispatlamayı başarıyor.

iPhone 15 Pro selfie kamerası testi: Avantajları ve dezavantajları

iPhone 15 Pro’nun selfie kamerası testinde zirveye çıkması uzmanlar açısından pek de sürpriz olmadı. Bilindiği üzere cihaz, ilk sırayı paylaştığı iPhone 15 Pro Max ile aynı işlemci ve kamera özelliklerine sahip. DxOMark, cihazın çok sayıda güçlü özelliğini gözler önüne seriyor.

DxOMark’ın paylaştığı bilgilere göre cihaz, özellikle de fotoğraf ve videolarda yüksek düzeyde ayrıntı, hızlı otomatik odaklama ve derin bir alan derinliği sunuyor. Tüm bunların yanı sıra kameranın hem durağan fotoğraflarda hem de videolarda dinamik aralığı açısından olağanüstü bir performansa ev sahipliği yaptığı vurgulanıyor.

iPhone 15 Pro’nun pozlama yeteneği, DxOMark ekibini oldukça etkiledi. Ekip, telefonun oldukça başarılı bir hassasiyet sergilediğini ifade etti. Öte yandan görüntü sabitleme konusunda da başarısının altını çizen ekip üyeleri, hem statik hem de hareketli kullanım senaryolarında cihazın performansını doğruladı.

Elbette ki iPhone 15 Pro, selfie kamerası testinde bazı düşük notlar da aldı. Yapılan testlerde farklı aydınlatma senaryolarında çeşitli pürüzlere rastlandı. Bunun yanı sıra hem fotoğraf hem de video çekimlerinde ara sıra renk sinyal işleme hataları ortaya çıktığı belirtildi. Ayrıca hareket halinde çekim yaparken kareler arasında keskinlik konusunda ciddi farklılıklara rastlandığı ifade edildi.

Eylül ayında piyasaya çıkan iPhone 15 Pro, 6,1 inçlik LTPO Super Retina XDR OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. 120 Hz yenileme hızı, HDR10, Dolby Vision, 2.000 nit tepe parlaklık ve 1179 x 2556 piksel çözünürlüğe ev sahipliği yapan model, titanyum yapısıyla hem dayanıklı hem de konforlu bir deneyime kapı aralıyor. 48 MP ana kameraya sahip modelde 3x optik yakınlaştırma desteğine sahip 12 MP telefoto lens ve 12 MP 120 derece ultra geniş açılı lens taşınıyor. Ön tarafta ise 2 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.