iPhone 15 Pro Max selfie’ler için en iyi telefon seçildi

Apple’ın geçtiğimiz ay piyasaya duyurduğu iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesi dünya çapında büyük bir ilgi yarattı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yoğun bir ilgiyle karşılanan cihaz, DxOMark tarafından gerçekleştirilen testte selfie’ler için en iyi telefon unvanını elde etti.

Apple’ın şu anda en üst düzey özelliklere sahip olan akıllı telefon modeli, 149 puan alarak zirvede oturmayı başardı. Serinin bir önceki modeli olan iPhone 14 Pro Max ve iPhone 14 Pro da listede üst sıralarda kendine buldu.

iPhone 15 Pro Max kamera testi: Olumlu noktalar

iPhone 15 Pro Max için selfie testi gerçekleştiren DxOMark; güvenilir, hızlı ve çok geniş alan derinliğine sahip olduğu ispatlanan otomatik odaklama özelliği sebebiyle şirketi övdü. Aynı şekilde pozlama ve dinamik aralık da doğrulukları nedeniyle hem fotoğraflarda hem de videolarda olumlu noktalar olarak değerlendirildi.

Öte yandan yakalamalar ışık koşullarında yüksek düzeyde ayrıntı gösterdi. Bununla birlikte kullanıcının hareket halindeyken çekim yapmasına rağmen cihazın stabilizasyonuna da vurgu yapıldı. Son olarak bulanıklaştırma sebebiyle nesne izolasyonu da övgüyle karşılandı.

iPhone 15 Pro Max kamera testi: Olumsuz noktalar

Selfie’ler için en iyi telefon unvanını alan iPhone 15 Pro Max’in kamera konusundaki olumsuz noktaları ise test edilen tüm yakalama koşullarında gürültünün ortaya çıkmasını içeriyor. Buna ek olarak cihazın ürettiği fotoğraf ve video sonuçlarında zaman zaman renk kusurları görülüyor. DxOMark video kaydında bazen kareler arasında keskinlik farklılıkları yaşandığını belirtiyor.

Sonuç

Yine de iPhone 15 Pro Max genel olarak bu testte oldukça başarılı bir performans gösteriyor. Önceki modelle bazı benzer ayrıntıları korumanın yanı sıra yazılım sayesinde yine de ilgili iyileştirmeler sunuyor. Cihazın ön sensörünün 12MP ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip olduğunu, 60 FPS’de 4K’ya kadar film çekebildiğini de hatırlatmakta fayda var.

Apple, DxOMark testinde 156 puan alarak selfie’ler için en iyi telefon olduğunu ispatladı. Apple’ın akıllı telefonunu takip eden cihaz ise 145 puanla Huawei Mate 50 Pro oldu.

iPhone 15 Pro Max özellikleri