iPhone 12 koyu mavi renk seçeneği ile gelebilir

Yeni çıkan bir habere göre Apple‘ın yeni modeli iPhone 12 yeni bir renk seçeneği ve yeni özellikler ile çıkacak. Ocak ayında çıkan bir söylenti de iPhone 12’nin lacivert renkte çıkacağını iddia etmişti. Bu söylentiyi ortaya atan Max Weinbach lacivert rengin iPhone 11 Pro ile çıkan gece yeşili renginin yerini alabileceğini iddia etmişti. Başka bir söylenti ise iPhone 12’nin açık mavi, mor ya da turuncu renklerde çıkabileceğini belirtmişti.

Bu renk tahminleri iPhone 12‘nin yılın ikinci yarısında tahmin edilen satış rakamları üzerinden yapılıyor. Tahminlere göre ikinci yarıda 63 milyon ile 68 milyon arasında bir satış bekleniyor. Geçen ay Apple, iPhone 12’nin koronavirüs dolayısıyla çıkan gecikmeler ve uluslararası kısıtlamalar sebebiyle piyasaya geç çıkacağını belirtmişti. Geçen sene Eylül ayında yeni modelini satmaya başlayan Apple’ın bu sene Ekim ayında yeni modelini piyasaya süreceği tahmin ediliyor. Bazı söylentiler de Broadcom ve Qualcomm gibi tedarikçilerinin yaşadığı gecikmeler yüzünden Apple’ın da gecikmeler yaşadığını belirtmişti.

Apple’ın bu sene üç farklı boyda dört farklı iPhone modeli sunması bekleniyor. Tahmin edilen boylar şöyle: 5.4 inç, 6.7 inç ve 6.1 inç boyunda iki farklı model. 6.1 inç boyundaki modellerden biri ile 6.7 inç boyundaki model yüksek performans modelleri olacak. Diğer 6.1 inç model ve 5.4 inç model ise Apple’ın düşük performans modellerini oluşturacak.

Raporlar Apple’ın 6.7 inç modelinde iPad pro modelinde bulunan LIDAR tarayıcısına benzer bir 3D kamera bulundurma ihtimalini de göz önüne koyuyor.