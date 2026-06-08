iPadOS 27 resmen duyuruldu: İşte tüm yeni özellikler

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Apple, WWDC 2026 etkinliğinde iPadOS 27 işletim sistemini tanıttı.

Yazılım, Google Gemini modellerinden güç alan yeni Siri AI asistanıyla geliyor.

Gelişmiş Apple Intelligence özelliklerini kullanabilmek için en az M1 işlemci gerekirken, bazı üst düzey özellikler için ise 12 GB birleşik bellekli M4 işlemci şart koşuluyor.

Apple, WWDC 2026 etkinliğinde yeni iPadOS 27 işletim sistemini resmen duyurdu. Beklenildiği üzere şirketin bu yılki geliştirici konferansının odak noktası, uzun süredir konuşulan gelişmiş yapay zeka entegrasyonu oldu. Sistem, özellikle de AI tabanlı yeniliklerle oldukça güçlendirildi.

Merakla beklenen yeni güncelleme, Apple’ın tablet cihazlarına sonbahar aylarında kararlı sürümüyle gelecek. Önemli iyileştirmeler getirecek olan iPadOS 27’nin şu anda ilk Beta sürümünün geliştiricilere açıldığını da hatırlatalım. İşte güncellemeyle alakalı merak edilen tüm detaylar…

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iPadOS 27 ile gelen yenilikler açıklandı

Google Gemini modellerini temel alan yapay zeka destekli yeni Siri üst seviyeye çıkıyor. Apple’ın asistan aracı artık kullanıcının kişisel bağlamını anlıyor ve tekrara gerek kalmadan kesintisiz konuşmalar sürdürebiliyor.

Platform artık yalnızca soruları yanıtlamakla kalmıyor, doğrudan uygulamalar içinde de işlem yapabiliyor. Ayrıca yakın zamanda gönderilen mesajları düzenleyebiliyor ve belirli çalma listelerine müzik ekleyebiliyor.

Apple ayrıca iPhone’larda başlatılan bir etkileşimin kesintisiz bir şekilde iPad ya da Mac’te devam etmesini sağlayan özel bir uygulama da piyasaya sürdü.

iPadOS 27’nin bir diğer öne çıkan özelliği ise Visual Intelligence oluyor. Bu özellik sayesinde bir ekran görüntüsü alıp Apple Pencil ile bir öğeyi daire içine alarak yapay zekanın ekranda ne olduğunu gösteren bilgiler vermesini sağlayabilirsiniz.

Fakat bu noktada bazı sınırlamalar mevcut. Yeni yapay zeka özellikleri lansman sırasında yalnızca İngilizce olarak çalışacak ve Dijital Pazarlar Yasası düzenlemeleri nedeniyle Avrupa Birliği’nde engellenecek.

Bununla birlikte iPadOS 27, yapay zekayı sistemin neredeyse her köşesine entegre ederek günlük görevleri optimize edecek. Fotoğraflar uygulamasında görüntü çekildikten sonra bile yeniden çerçeveleme özelliğine sahip Mekansal Yeniden Çerçeveleme ve istenmeyen nesneleri kaldırmak için daha akıllı bir Temizleme özelliği sunulacak.

Safari’de tarayıcı sekmeleri konulara göre gruplandırılacak ve kullanıcılara ürün fiyat düşüşleri hakkında uyarı verecek. Şifreler uygulaması ise artık sızdırılan şifreleri otomatik olarak güncelleyecek. Kısayollar uygulamasında doğal dil kullanarak otomasyonlar oluşturabilecek ve el yazısı notlarınızı yapılandırılmış çalışma kılavuzlarına dönüştürebileceksiniz.

Apple ayrıca aileler için ebeveyn kontrollerini tamamen yeniden yapılandırdı. İlk kurulum sırasında çocuğun hangi uygulamalara erişebileceğini tam olarak tanımlamak mümkün hale geliyor. Yeni “Göz atma izni iste” özelliği, yeni internet sitelerini açmak için Mesajlar aracılığıyla onay gerektiriyor. Ayrıca İletişim Güvenliği yalnızca çıplaklığı değil, şiddet içeren görüntüleri de engellemek üzere genişletiliyor.

iPadOS 27 hangi cihazlarda çalışacak?

iPad cihazlarına yönelik yeni işletim sistemi güncellemesi, A16 çipli iPad’lerden başlayarak iPad mini A17 Pro, iPad Air M2 ve iPad Pro M4 modellerini kapsıyor. Fakat Apple Intelligence özellikleri en az M1 çipi gerektiriyor. Siri’nin sesli özelleştirme özelliği gibi daha güçlü işlevler için ise en az 12 GB birleşik belleğe sahip bir M4 çipi gerekli olacak.

iPadOS 27’nin Eylül ayında kararlı sürümüyle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Fakat geliştirici Beta sürümünün bugün yayınlandığını tekrardan hatırlatalım. Genel Beta sürümünün ise Temmuz ayında yayınlanması bekleniyor.

Son olarak iPadOS 27’nin yanı sıra iOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ve visionOS 27’nin de ilk Beta sürümlerinin geliştiriciler için yayınlandığını da hatırlatmak isteriz. Ayrıca iPadOS 27 alamayacak 5 iPad modeli belli oldu. İlgili habere tıklayarak hangi modeller için desteğin sona ereceğini öğrenebilirsiniz.