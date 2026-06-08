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    iPadOS 27 güncellemesi 5 eski iPad’de çalışmayacak

    Yapay zeka odaklı yeni iPadOS 27 işletim sistemi ile birlikte güncelleme desteği kesilecek eski iPad modelleri resmen açıklandı.
    iPadOS 27
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    • Apple'ın WWDC 2026'da duyurduğu iPadOS 27 bazı eski iPad'lerde maalesef çalışmayacak.
    • Gelişmiş yapay zeka özellikleri nedeniyle 5 farklı iPad modeli yeni güncellemeden yararlanamayacak.
    • Özellikle de M1 işlemci öncesi döneme ait iPad'ler bu durumdan etkilenecek.

    Apple’ın tablet cihazlarına yönelik son güncellemesi, maalesef bazı eski modellere desteği kesecek. WWDC 2026 etkinliğinde tanıtılan iPadOS 27 işletim sistemi, ne yazık ki 5 farklı iPad modelinde çalışmayacak.

    Apple yeni iPadOS güncellemesinde yapay zeka yeteneklerini geliştiriyor ve sistem mimarisini ciddi ölçüde güçlendiriyor. Bu da bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak şekilde, dünya çapında milyonlarca cihazın artık güncelleme ömrünün resmen sonuna geldiğini bizlere gösteriyor. İşte fişi çekilecek o modeller…

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    iPadOS 27 alamayacak iPad’ler açıklandı

    Apple, WWDC 2026 sırasında iPadOS 27 güncellemesini desteklemeyen tablet modellerini duyurdu. Yeni güncellemeye ulaşamayacak olan iPad’ler şu şekilde sıralanıyor:

    • 11 inç iPad Pro (1. nesil, 2018)
    • 12,9 inç iPad Pro (3. nesil, 2018)
    • iPad Air (3. nesil, 2019)
    • iPad (8. nesil, 2020)
    • iPad mini (5. nesil, 2019)

    iPad Pro

    Bunun yanı sıra Apple, bazı eski iPad modellerinde iPadOS 27 için sınırlı destek sunulacağını açıkladı. Yani tüm sistem özellikleri aşağıda yer alan cihazlarda kullanılamayacak. Sınırlı desteğe sahip modellerin listesi şöyle:

    • 11 inç iPad Pro (2. nesil, 2020)
    • 12,9 inç iPad Pro (4. nesil, 2020)
    • iPad Air (4. nesil, 2020)
    • iPad mini (6. nesil, 2021)
    • iPad (10. nesil, 2022)
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    MacRumors’un aktardığı bilgilere göre bu modellerin sınırlamaları arasında Apple Intelligence özelliğinin olmaması ve Stage Manager’da kısıtlamalar bulunması, entegre ekranda yalnızca 4 görünür pencere olması, harici ekranlardaki uygulama pencereleri için destek olmaması ve yalnızca temel çoklu görev modunun bulunması yer alıyor.

    Son olarak iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ve visionOS 27’nin de ilk Beta sürümlerinin geliştiriciler için yayınlandığını da hatırlatmak isteriz.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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