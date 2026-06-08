iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ve visionOS 27’nin ilk Beta sürümleri çıktı

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Apple bugün iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ve visionOS 27 sürümlerinin ilk Beta sürümlerini geliştiricilere sundu.

Geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar, uyumlu cihazlarının Ayarlar menüsündeki "Yazılım Güncelleme" bölümünden yeni güncellemelere ulaşabilir.

Güncellemeler şu anda Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki geliştiriciler tarafından erişilebiliyor.

Apple bugün iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ve visionOS 27 işletim sistemlerinin ilk geliştirici Beta sürümlerini resmen yayınladı. Beklendiği üzere bu yeni güncellemelerin merkezinde yapay zeka destekli yenilenmiş Siri asistanı yer alıyor.

Şirket ayrıca Apple Intelligence ve geliştirilmiş Liquid Glass gibi özelliklerle dikkatleri üzerine çekiyor. Şu anda Apple’ın geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcılar, uyumlu bir cihaza sahip oldukları takdirde yeni güncellemeleri hemen deneyimleyebilir.

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Apple’ın yeni özelliklerini herkesten önce deneyimleyebilirsiniz

Apple tarafından yayınlanan yeni güncellemeler, tüm platformlarda birleşik bir “Liquid Glass” tasarımı kullanılıyor. Fakat şirket artık bunu daha okunaklı bir hale getiriyor.

ABD’li teknoloji devi, Apple Intelligence tarafından desteklenen Siri yapay zekasını ve günlük kullanım için birçok küçük iyileştirmeyi, örneğin kullanışlı özellikleri ve performans artışlarını kullanıma sunuyor.

Apple bir uygulama açmak ya da fotoğraf çekmek gibi günlük işlemler için hızda yüzde 30 ila yüzde 80 arasında bir artış olduğunu iddia ediyor.

iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 ve visionOS 27 için yayınlanan ilk Beta sürümleri şu anda geliştiricilerin yeni özellikleri keşfetmeleri ve uygulamalarını optimize etmeleri için ayrılıyor.

Tüm bu yazılımların Genel Beta sürümleri Temmuz 2026’da, tam sürüm ise Eylül ayında kullanıma sunulacak. Yeni yazılım daha sonra iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve en önemlisi katlanabilir iPhone Ultra ile birlikte gelecek.