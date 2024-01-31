Aralık 2023 döneminde en çok indirilen mobil uygulamalar belli oldu. iOS ve Android işletim sisteminde yer alan popüler uygulamalar sıralandı. Listenin zirvesinde ise bir aylık süreçte 100 milyondan fazla indirme elde etmeyi başaran Instagram ve TikTok platformları yer alıyor.

Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformu listede ilk on basamakta karşımıza çıkmazken; Instagram’ın X rakibi metin tabanlı sosyal ağı Threads ise dikkat çekici bir büyüme kaydederek altıncı sıraya yerleşti.

Instagram ve TikTok platformları zirvede

Appfigures tarafından aktarılan bilgilere göre Aralık ayının en çok indirilen uygulamaları arasında zirveyi üstlenen Instagram, 43 milyon indirme sayısıyla Google Play Store’da birinci, Apple App Store’da ise 11 milyon indirmeyle altıncı basamakta bulunuyor. Popüler sosyal ağ, her iki platformda toplam 54 milyon indirmeye ulaşarak tüm rakiplerinin önüne geçiyor.

Toplam 47 milyon indirme sayısıyla Instagram’ın hemen arkasında karşımıza çıkan TikTok platformu ise Google Play Store’da 28 milyon indirmeyle dördüncülüğü elde etti. Apple App Store mağazasında ise 19 milyon indirmeyle ilk sırada bulunuyor.

Meta uygulamaları listeye hakim durumda

Meta tarafından geliştirilen sosyal medya platformları listeye hakimiyet kurdu. İlk sırayı Instagram’ın üstlendiği listede üçüncülük toplam 39 milyon indirmeyle Facebook’a veriliyor.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ise 38 milyon indirmeyle Facebook’un hemen ardından dördüncü sıradan karşımıza çıkıyor. Threads 28 milyon indirmeyle altıncı basamakta yer alıyor.

Öte yandan WhatsApp Business’ın 16 milyon indirmeyle Google Play Store’da yedinciliği elde etmesi de gözlerden kaçmıyor.

Threads yükselişe geçti

Instagram ekibi tarafından geliştirilen ve kısa sürede büyük bir ilgi toplamayı başaran Threads uygulaması, metin tabanlı bir sosyal ağ olarak en büyük X (Twitter) alternatifleri arasına yerleşti. Her geçen gün daha fazla büyümeye devam eden platform Apple App Store’da dördüncü sırayı kaptı. Google Play Store’da sekizinci olarak karşımıza çıkan hizmet, burada ise 16 milyon indirme elde etti. Bir ayda toplamda 28 milyon indirmeye ulaşan platform dikkatleri üzerinde topladı.

Piyasaya çıktığı henüz ilk haftada 100 milyondan fazla kişi tarafından indirilerek yeni bir rekora imza atmayı başaran uygulama, şu anda Elon Musk yönetimindeki X’in radikal dönüşümünden kaçan sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı olmuş durumda. Elbette ki ilk dönemki popülaritesini sürdüremeyen platforma yine de büyük bir talep olduğu görülüyor.