iOS 18 ile iPhone’ların ana ekranları yeniden tasarlanacak

Teknoloji devi Apple, iPhone cihazları için bir dizi ilgi çekici yeni özellik vaat eden iOS 18 işletim sistemi güncellemesi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Üretken yapay zeka yetenekleriyle öne çıkması ve Apple’ın şimdiye kadarki en büyük güncellemelerinden biri olacağı tahmin edilen bu yazılımın iPhone’lar için devrimsel yenilikler kazandırması bekleniyor.

MacRumors’un haberine göre Apple’ın yeni işletim sistemi güncellemesi iOS 18 ile birlikte iPhone cihazlarında ana ekranlar yeniden tasarlanacak. Uygulama simgeleri arasındaki beyaz boşluklar, satırlar ve sütunlar oluşturmak mümkün hale gelecek. Kullanıcıların ekranda yer alan simgeleri daha özgür şekilde düzenlemelerine olanak tanınacak. Ana ekranda daha önce benzeri görülmemiş özelleştirme seçenekleri karşımıza çıkacak.

iOS 18 ana ekranda daha esnek bir özelleştirme imkanı sunacak

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, iOS 18 ile birlikte uygulamaların hala bir ızgara şeklinde düzenleneceğini, fakat simgelerin daha esnek ve özgür bir şekilde düzenlenebileceğini açıkladı. Yani arayüzde uygulamalar arasında boşluk, satır ve sütun oluşturmanıza imkan tanınacak. Daha önce kullanıcılar bunun için birtakım üçüncü taraf uygulamalardan yararlanabiliyordu. Ancak yakında bu seçenek yerleşik olarak cihazlarda bulunacak.

Bilindiği üzere şimdiye kadar kullanıcılar iPhone ana ekranlarını özelleştirmek için Widgetsmith ya da Shortcuts gibi uygulamalardan yararlanıyordu. Şimdi ise şirket bu konuda resmi bir çözüm vaat ediyor. Şimdilik bu özelleştirme seçenekleriyle alakalı bilgiler oldukça sınırlı olsa da Apple’ın daha fazlasını kullanıcılarla buluşturacağı ileri sürülüyor.

Bilindiği üzere Apple, iOS 16 işletim sistemi ile birlikte kilit ekranında özelleştirme imkanı sunmaya başlamıştı. Gelen son bilgiler ise şirketin benzer bir işlemi ana ekranda da uygulayacağına işaret ediyor. Haziran ayında gerçekleşecek olan WWDC 2024 etkinliğinde duyurulacak olan iOS 18 işletim sistemi, cihazınızın ekranını dilediğiniz gibi düzenlemenize kapı aralayacak.

iOS 18 gelişmiş üretken yapay zeka yetenekleri sunacak

Üretken yapay zeka yetenekleriyle iPhone’lar için daha gelişmiş bir deneyim yaratmayı vadeden şirket, aynı zamanda tamamen yenilenen bir sanal asistan hizmetiyle karşımıza çıkacak. Galaxy S24 serisinde karşımıza çıkan Galaxy AI yapay zeka özellikleriyle rekabet etmeye hazırlanan Apple, heyecan yaratan güncelleme için kolları sıvamış durumda.

Merakla beklenen iOS 18 işletim sistemi güncellemesi yeni nesil RCS mesajlaşma protokolünü destekleyecek. Bu sayede yazılım, iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar arasında mesaj iletimine destek vermeye başlayacak.