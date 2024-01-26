iOS 17.4 Beta 1 yeni emojiler ve AB düzenlemeleriyle yayınlandı

Apple bugün yeni iOS 17.4 Beta 1 güncellemesini piyasaya sundu. Uzun bir süredir iPhone kullanıcıları tarafından heyecanla beklenen yeni güncelleme, çok sayıda yenilikle birlikte karşımıza çıktı. Şirket, Avrupa Birliği’nin DMA yasalarına uyumlu şekilde App Store ve ekosisteminde birçok sürpriz değişikliğe gitti.

“21E5184i” yapı numarasına sahip olan yeni güncelleme, şu anda Apple’ın geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcılar tarafından rahatlıkla indirilebiliyor. Eğer güncelleme için şimdiye kadar bir bildirim almadıysanız, manuel olarak güncellemeyi taramak için Ayarlar > Yazılım Güncelleme sayfasını takip ederek yeni yazılımı yükleyebilirsiniz.

Apple üçüncü taraf uygulama mağazalarını desteklemeye başlıyor

Yeni iOS güncellemesi ile birlikte Apple, Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılar için App Store ve ekosisteminde bir dizi yeniliğe imza attı. Böylelikle şirket ilk defa üçüncü taraf uygulama mağazaları için destek vermeye başladı. Aynı zamanda varsayılan internet tarayıcısı, oyun akışı uygulamaları ve daha fazlasını yönetmenize imkan sağlandı. Bu sayede artık Microsoft Edge, Brave, Firefox, Google Chrome, Opera ya da DuckDuckGo gibi tarayıcıları varsayılan hale getirebileceksiniz.

iOS 17.4 Beta 1 ile gelen en büyük sürprizlerden bir tanesi olan üçüncü taraf uygulama mağazası desteği, Apple imzalı telefonlarda yeni bir döneme işaret ediyor. AB yasalarına uyum sağlamak üzere ilk defa böyle bir adım atan firma, geliştiricilerin iOS uygulamalarını alternatif uygulama mağazalarına sunmalarına imkan sağlayan yeni API ve araçların da buna dahil olduğunu ekledi. Fakat elbette ki bu mağazaların iPhone’larda hizmet vermeye başlamadan önce Apple’ın onay sürecinden geçeceğini de eklemekte yarar var.

Apple bu noktada kullanıcı güvenliğinden ödün vermemek adına her mağaza için belirli şartlar sunacak. Bunlar arasında doğruluk, işlevsellik, güvenlik ve gizlilik gibi faktörler geliyor. Şirket bununla alakalı olarak şu ifadelere yer veriyor:

“Alternatif uygulama pazarlarının geliştiricileri, kullanıcıları ve geliştiricileri korumaya yardımcı olan sürekli gereksinimlerin karşılanmasından sorumlu olacak. Apple, yetkili Market geliştiricilerine, Apple Geliştirici Programı üyelerinden noter tasdikli uygulamaları güvenli bir şekilde almalarına ve almalarına, kullanıcıların Market uygulamalarını yetkili tarayıcılarla web sitelerinden indirip yüklemelerine, sistem işlevleriyle entegre olmalarına, yedeklemelerine olanak tanıyan yeni uygulama pazarı çerçevelerine ve API’lere erişim sağlayacak.”

Bununla birlikte şirket, yine AB’deki kullanıcıların varsayılan uygulama mağazasını değiştirmelerine de olanak tanıyacak. Ayrıca kullanıcılar diledikleri uygulama mağazasını cihazlarından istedikleri zaman kaldırma şansına sahip olacak. Fakat silinen mağazalar, ne yazık ki kullanıcıların oradan yükledikleri uygulamaların güncellemelerini de durduracak. Bu nedenle kullanıcıların burada bir değişiklik yaparken dikkatli olmaları gerekecek.

iOS 17.4 Beta 1 ile gelen diğer yenilikler

Apple, Avrupa Birliği DMA politikalarına yönelik düzenlemelerin yanı sıra ayrıca birçok yenilik daha sunuyor. iOS güncellemesi ile kullanıcılar birçok ilgi çekici yeni emojiye ulaşma şansına sahip oluyor. Bu emojiler arasında yeni yüz emojileri, anka kuşu, mantar, kırık zincir ve limon gibi seçenekler yer alıyor.

iOS 17.4 Beta 1 ile birlikte şirket, Apple Podcasts uygulamasına otomatik olarak oluşturulan transkriptler sunuyor. Ayrıca şirket, uygulamadaki “Şimdi yürütülüyor” çubuğunu yeniden tasarlayarak bunu Apple Music ile uyumlu bir hale getiriyor. Öte yandan hem Podcasts hem de Apple Music’e “Şimdi yürütülüyor” sekmesinin ismi “Ana sayfa” olarak yeniden adlandırılıyor.

Peki ya siz iOS 17.4 Beta 1 güncellemesi ile gelen yenilikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.