iOS 16.3 beta 2 geliştiriciler için yayınlandı

Teknoloji devi Apple, güncelleme desteği devam eden iPhone modelleri için çeşitli yenilikler sunmaya devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 14 akıllı telefon ailesi ile birlikte kullanıma sunmaya başladığı iOS 16 yazılımını geliştirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz ay iOS 16.3 beta 1 güncellemesi kullanıcılara sunulurken; bugün ise yaklaşık bir aylık aradan sonra pek çok kişinin beklediği iOS 16.3 beta 3 geliştiriciler için yayınlandı.

iOS 16.3 beta 2 güncellemesi Apple Beta Yazılım Programı üyelerine sunuldu

iOS 16.3 beta 2 yazılımı şu anda ne yazık ki herkese açık bir şekilde yayınlanmadı. Güncellemeden şimdilik yalnızca geliştiriciler yararlanabiliyor. iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS ve HomePod işletim sistemlerinin bir sonraki sürümleri için siz de Apple Beta Yazılım Programı hizmetine katılım sağlayabilirsiniz. Test programında yer alarak, ön sürümleri test edip ne düşündüğünüzü Geri Bildirim Yardımcısı uygulamasını kullanarak Apple’a direkt olarak aktarabilirsiniz.

Eğer henüz Apple Beta Yazılım Programı üyesi değilseniz, hemen Apple’ın internet sitesini ziyaret ederek katılım sağlayabilirsiniz. Halihazırda zaten üyeyseniz, iPhone cihazınızın Ayarlar sayfasına girip Genel bölümünü açmanız gerekmektedir. Ardından Yazılım Güncelleme menüsünü ziyaret ederek güncellemeyi manuel olarak yükleyebilirsiniz. Bu sırada telefonunuzun şarja bağlı olmasına ve bir Wi-Fi ağına bağlı olduğunuza emin olun.

Şu anda sadece geliştiricilere hitap eden yeni iOS güncellemesi, iddialara göre şubat ya da mart ayının başında herkese açık sürümü ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte şirket, yine aynı dönemde iPadOS 16.3, watchOS 9.3, macOS 13.2 ve tvOS 16.3 güncellemelerini de kararlı sürümleriyle kullanıcılarına sunmaya başlayacak.

iOS 16.3 yenilikleri

Apple yaklaşık bir ay önce iOS 16.3 güncellemesinin ilk beta sürümünü kullanıcılarına sundu. Yazılımın detaylarına göz atıldığında, güncellemede pek fazla yeni özellik yer almadığı anlaşılıyor. Şirket bu güncelleme ile daha çok hata güncellemeleri ve iyileştirmelere odaklanıyor. Fakat yine de iPhone cihazlarına birtakım yenilikler getiriliyor.

iOS 16.3 güncellemesi, Apple kimliklerini korumak için fiziksel güvenlik anahtarlarını kullanabilme özelliğini kullanıcılara sağlıyor. Böylelikle kullanıcılar, hesaplarında ikinci iki faktörlü kimlik doğrulama katmanı olarak hizmet verecek şekilde ayarlanabilecek fiziksel bir donanım cihazına sahip oluyor. Aynı zamanda yazılım, kullanıcılara iPhone ve HomePod arasındaki Handoff özelliklerinden nasıl faydalanabileceklerini gösteren yeni bir öğretici içeriyor.

iOS 16.3 beta 2 güncellemesi birçok iPhone cihazında geliştiriciler için kullanılabilir hale gelmiş durumda. iPhone 8 ve sonrasında çıkan tüm Apple telefonlar bu güncellemeden yararlanabilecek. O modeller şu şekilde sıralanıyor: