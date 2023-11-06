Instagram ve Facebook için yeni para kazanma seçenekleri geliyor

Teknoloji devi Meta, içerik üreticiler için popüler sosyal medya platformları Instagram ve Facebook’ta yeni para kazanma seçenekleri sunuyor. Kullanıcıların platformda içerik üreterek gelir elde etmesine olanak sağlayacak yeni fırsatlar sağlanıyor. Şirket, daha fazla ülkede abonelik ve hediye sisteminin kullanıma sunulacağını vurguluyor.

Meta’nın yaptığı açıklamaya göre geniş bir takipçi tabanına sahip olan içerik üreticiler, fotoğraf paylaşımları ve Reels içerikleri üzerinden elde edilen gelirlerini daha fazla artırabilecek. Abonelik sistemi sayesinde kullanıcılar, hayranlarına özel materyaller için ödeme yapmalarına olanak sağlayan bir “Abone ol” butonu sunabilir.

İçerik üreticiler artık Instagram ve Facebook’ta yeni para kazanma özelliklerine sahip olacak

Meta, şu anda bu gelir yöntemleri için içerik üreticilerine herhangi bir kesinti uygulamıyor. Bunun bir süre daha bu şekilde devam edeceğini vurgulayan şirket, ilerleyen süreçte bir ücret uygulanmaya başlarsa, altı ay önceden tüm kullanıcılarını bu konuda bilgilendireceğini açıklıyor. Şirket, Instagram ve Facebook’a gelen yeni para kazanma seçenekleriyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Aracın erişimini bu yılın başında daha fazla içerik oluşturucuya genişlettiğimizden bu yana, Instagram Abonelikleri aracılığıyla 1 milyondan fazla aktif aboneliğe ulaştık. Aracı yakın zamanda 35 ülkede daha kullanıma sunduk.”

Türkiye’de de kullanıma sunuldu

Şirket, yeni özelliklerin yakın zamanda geldiği ülkeleri açıkladı. Türkiye’nin de içinde yer aldığı o ülkeler listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Şili, Kolombiya, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Endonezya, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malezya, Hollanda, Peru, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İsveç, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Türkiye.

Yakın zaman önce kullanıcılara sunulan Instagram Hediyeleri özelliği dünyanın dört bir yanında kısa sürede büyük bir ilgi gördü. İçerik üreticiler için öne çıkan bir gelir seçeneği olan bu özellik, kullanıcıların toplulukları tarafından gönderilen hediyeler sayesinde hayranlarından destek alabilmesine izin veriyor. Diğer platformlarda gördüğümüze benzer bir şekilde kullanıcılar sanal hediyeler satın alarak bununla birlikte içerik üreticilerin profillerinde daha görünür bir hale geliyor.

Hediyeler özelliğini aktif hale getirmek için kullanıcıların profesyonel bir hesaba sahip olması gerekiyor. Yalnızca 18 yaşından büyük kullanıcıların faydalanabileceği bu işlev, iş ortağı para kazanma politikasına uyan ve en az 5 bin takipçiye sahip olan kullanıcılara sunuluyor.