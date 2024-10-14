Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? (14 Ekim erişim problemi)

Popüler sosyal medya uygulamaları Instagram ve Facebook çöktü mü? Meta’nın sahibi olduğu iki büyük sosyal ağ bir süredir can sıkıcı bir erişim problemi gösteriyor. Bu platformları ziyaret etmek isteyen internet kullanıcıları şu anda ne yazık ki uygulamalara erişim sağlayamıyor. Söz konusu sorunun sebebi araştırılıyor.

Akşam saatlerinde Instagram ve Facebook uygulamalarına girmek isteyen kullanıcılar maalesef bu platformlara ulaşamadı. DownDetector verilerine göre platformlarda oturum açma ve yükleme hataları kullanıcıların karşısına çıkmaya başladı.

DownDetector platformunda yer alan bilgilere göre Facebook erişim sorunu ile ilgili kullanıcı geri bildirimleri 20:00 itibariyle yavaş yavaş artış göstermeye başladı. Sorunun bölgesel olmadığı, yani yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada meydana geldiği ifade edildi. Aynı şekilde Facebook Messenger mesajlaşma uygulamasında da benzer bir problemin varlık gösterdiği vurgulandı.

Aynı saatlerde benzer problemin Instagram’da da yaşandığı görüldü. DownDetector’de yer alan notta “Kullanıcı raporları Instagram şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor” ifadesine yer verildi.

Facebook ve Instagram neden açılmıyor?

DownDetector’e yapılan global geri bildirimlerde de Facebook ve Instagram erişim sorunu hatası görülüyor. Bu nedenle problemin yalnızca Türkiye’de meydana gelmediğini söylemek mümkün. Fakat yine de problemin sebebi ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Kısa süre içinde Meta ekibinin Instagram ve Facebook erişim sorunu için harekete geçip problemi çözüme kavuşturması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

“Facebook ve Instagram çöktü mü?” sorusu kısa sürede pek çok sosyal medya kullanıcısı için merak konusu haline geldi. Peki ya sizde Instagram ve Facebook çöktü mü, çalışıyor mu? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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