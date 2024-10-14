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    Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? (14 Ekim erişim problemi)

    Instagram ve Facebook uygulamaları çöktü mü, neden açılmıyor? Sosyal medya platformlarına erişim problemi başladı.
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    Instagram Facebook çöktü mü neden açılmıyor

    Popüler sosyal medya uygulamaları Instagram ve Facebook çöktü mü? Meta’nın sahibi olduğu iki büyük sosyal ağ bir süredir can sıkıcı bir erişim problemi gösteriyor. Bu platformları ziyaret etmek isteyen internet kullanıcıları şu anda ne yazık ki uygulamalara erişim sağlayamıyor. Söz konusu sorunun sebebi araştırılıyor.

    Akşam saatlerinde Instagram ve Facebook uygulamalarına girmek isteyen kullanıcılar maalesef bu platformlara ulaşamadı. DownDetector verilerine göre platformlarda oturum açma ve yükleme hataları kullanıcıların karşısına çıkmaya başladı.

    DownDetector platformunda yer alan bilgilere göre Facebook erişim sorunu ile ilgili kullanıcı geri bildirimleri 20:00 itibariyle yavaş yavaş artış göstermeye başladı. Sorunun bölgesel olmadığı, yani yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada meydana geldiği ifade edildi. Aynı şekilde Facebook Messenger mesajlaşma uygulamasında da benzer bir problemin varlık gösterdiği vurgulandı.

    Facebook neden açılmıyor erişim sorunu
    Görsel: DownDetector

    Aynı saatlerde benzer problemin Instagram’da da yaşandığı görüldü. DownDetector’de yer alan notta “Kullanıcı raporları Instagram şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor” ifadesine yer verildi.

    Instagram neden açılmıyor erişim sorunu
    Görsel: DownDetector

    Facebook ve Instagram neden açılmıyor?

    DownDetector’e yapılan global geri bildirimlerde de Facebook ve Instagram erişim sorunu hatası görülüyor. Bu nedenle problemin yalnızca Türkiye’de meydana gelmediğini söylemek mümkün. Fakat yine de problemin sebebi ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

    Kısa süre içinde Meta ekibinin Instagram ve Facebook erişim sorunu için harekete geçip problemi çözüme kavuşturması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

    “Facebook ve Instagram çöktü mü?” sorusu kısa sürede pek çok sosyal medya kullanıcısı için merak konusu haline geldi. Peki ya sizde Instagram ve Facebook çöktü mü, çalışıyor mu? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

    DETAYLAR EKLENİYOR…

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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